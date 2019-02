L’altro volto della speranza: Kaurismäki vs il razzismo

L’altro volto della speranza è il film del celebre regista finlandese Aki Kaurismäki che è stato insignito dell’Orso d’argento per la miglior regia al Festival di Berlino 2017. Una pellicola contro il razzismo che racconta di un rifugiato siriano che incontra un commesso viaggiatore a Helsinki. Un’amicizia che si rivelerà salvifica per entrambi. Non perdete l’appuntamento venerdì 8 febbraio alle 21 su Sky Cinema Cult

Aki Kaurismäki è un nome che è sempre una garanzia di qualità.

E il suo film L’altro volto della speranza, in onda venerdì 8 febbraio alle 21 su Sky Cinema Cult, ne è l’ennesima riprova.

Insignito dell’Orso d’argento per la miglior regia al Festival di Berlino 2017, corona ancora una volta il regista finlandese come maestro insuperabile di certo cinema impegnato.

Un film contro il razzismo che si merita tutto l’acclamare di pubblico e critica che ha scatenato.

Protagonista è Khaled, un rifugiato siriano che ha raggiunto Helsinki dove ha presentato una domanda di asilo.

E co-protagonista è Wilkström, un commesso viaggiatore che ha deciso di lasciare la moglie e di rilevare un ristorante con i soldi di una vincita.

I due si incontrano e si aiuteranno a vicenda, salvandosi eccezionalmente in una società in cui l’intolleranza e la discriminazione sopravvivono indisturbate.

L’altro volto della speranza è un appuntamento da non perdere sia per godersi un gioiello filmico brillantissimo sia perché la sua caratura è anche morale: mai come oggi il tema del razzismo è così attuale, motivo per cui va trattato, conosciuto e discusso in ogni modo.

E Kaurismäki ha trovato un modo eccezionale.

Non perdete L’altro volto della speranza, in onda venerdì 8 febbraio alle 21 su Sky Cinema Cult.