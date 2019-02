Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 4 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 4 febbraio, in TV su Sky. Commedie, animazione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The post, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Lunedì 4 febbraio alle ore 21:15 arriva su Sky Cinema Uno “The post”, un film di Steven Spielberg con protagonisti Meryl Streep e Tom Hanks. La pellicola è ambientata nel 1971 e il cuore della vicenda ruota intorno alla lotta per la libertà di stampa e d’informazione. Il Washington Post svela al mondo intero i segreti governativi riguardanti la Guerra del Vietnam. Un film girato d'urgenza per non perdere la sua risonanza, colmo d’impeto e di energia. Due candidature ai premi Oscar e un cast stellare.

La madre, ore 21:15 Premium Cinema

Un film di Vsevolod Pudovkin, con Vera Baranovskaya, Nikolai Batalov, Ivan Koval-Samborsky. Protagonista della pellicola è una contadina, Nilvona Vlasova, moglie del fabbro ubriacone Vlasov e madre di Pavel, operaio socialista e militante del movimento rivoluzionario. La donna subisce una trasformazione caratteriale in seguito alla morte del marito. Il film è un classico del cinema muto sovietico, che salda perfettamente realismo e romanticismo.

The accountant, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Gavin O’Connor, con Ben Affleck, Anna Kendrick, Jon Bernthal, Alison Wright, J. K. Simmons, John Lithgow. Christian Wolff è autistico, un genio della matematica che segue la contabilità di alcuni criminali sotto falso nome. La Living Robotics lo ingaggia dopo aver scoperto dei buchi nella contabilità della società. Contemporaneamente Wolff inizia ad essere pedinato segretamente dal dipartimento di Stato, fino a una resa dei conti che cambierà la sua esistenza. Film con una sceneggiatura debole e poco attenta, non decolla neanche con la presenza di un attore come Ben Affleck.

On the road, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Walter Salles. Un film con Kristen Stewart, Garrett Hedlund, Kirsten Dunst, Sam Riley, Viggo Mortensen. Tratto dall’omonimo libro di Jack Kerouac, è la storia di Sal Paradise, che dopo la morte del padre incontra Dean Moriarty, giovane, bello e sposato con la disinibita Marylou che tradisce con Camille. I due uomini diventano subito amici e la strada diventa la loro casa, in un viaggio lungo le vie degli States e del Messico, alla ricerca di se stessi e di una vita diversa e senza vincoli. Il libro di Kerouac ha segnato un'intera generazione, e con il suo film Salles è riuscito benissimo a portare sullo schermo lo spirito di ribellione di un’epoca evitando le trappole del biopic.

Un sacchetto di biglie, ore 20:05 Sky Cinema Uno +1

Un film di Christian Duguay, con Christian Clavier, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Bernard Campan, Lucas Prisor. Joseph e Maurice Joffo sono due bambini e fratelli ebrei che vivono nella Francia occupata dai nazisti. Un giorno il padre dice loro che devono iniziare un lungo viaggio attraverso la Francia per sfuggire alla cattura. Non dovranno mai ammettere, per nessun motivo, di essere ebrei. Secondo adattamento cinematografico del romanzo autobiografico di Joseph Joffo, una tragedia vista dal punto di vista di due bambini. Un bel film per non dimenticare.

Film noir da vedere stasera in TV

Gangster Land, ore 21:15 Sky Cinema +24

Regia di Timothy Woodward Jr., con Sean Faris, Milo Gibson, Jason Patric, Jamie-Lynn Sigler, Peter Facinelli. Un noir sull'ascesa nel mondo del crimine del leggendario Al Capone, vista attraverso gli occhi del suo braccio destro: il pugile dilettante Jack McGurn. Ritmi serratissimi e suspense per una pellicola piacevole, dalla trama perfettamente calibrata.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Anastasia, ore 20.05 Sky Cinema Hits

Film del 1997 diretto da Gary Goldman e Don Bluth. La storia della presunta figlia dello zar, scampata all'eccidio della sua famiglia. Film da vedere con tutta la famiglia per il fascino della storia dei Romanov e per la grande colonna sonora.

Emoji – Accendi le emozioni, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2017 diretto da Tony Leondis, “Emoji - Accendi le emozioni” ha come protagonista Gene (doppiato da Tiziano Ferro) e le altre emoticon che popolano il cellulare di Alex, un liceale perennemente connesso al suo smartphone. Un film colorato e divertente che piacerà molto ai più piccoli e che farà riflettere gli adulti sull’interferenza della tecnologia nei rapporti umani.

Vita da giungla alla riscossa! – Il film, ore 20:20 Sky Cinema Family +1

Regia di David Alaux, tratto dalla popolarissima serie di animazione che spopola in tutto il mondo, il film segue le peripezie di Maurice, un testardo pinguino convinto di essere figlio di una tigre, e dei suoi simpatici amici della giungla. Un film d’animazione da vedere insieme a tutta la famiglia, con un importante messaggio per i più piccoli, veicolato senza pedanteria e con tanta azione.

Film d’azione da vedere stasera in TV

XXX, ore 21:00 Sky Cinema Max

Un film di Rob Cohen con Vin Diesel, Asia Argento, Samuel L. Jackson. Xander Cage è uno specialista di sport estremi, le cui imprese sono conosciute in tutto il mondo. Trovandosi nei guai con la legge, la CIA gli propone la libertà in cambio della sua collaborazione in una pericolosa impresa. Scene d’azione spettacolari e battute fulminanti per il primo film "americano" di Asia Argento.

Film commedia da vedere stasera in TV

#scrivimiancora, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Regia di Christian Ditter, con Lily Collins, Sam Claflin, Christian Cooke, Tamsin Egerton, Suki Waterhouse. Rosie e Alex sono amici del cuore sin da quando erano bambini: si sono sempre raccontati tutto, compresi i sogni bizzarri in cui Alex immagina di essere non una persona ma un oggetto. La loro amicizia è già amore ma nessuno dei due riesce ad ammetterlo. Una commedia romantica e sentimentale che piacerà agli amanti del genere.

Daddy’s home 2, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Sean Anders, con Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel Gibson, John Lithgow, Linda Cardellini, John Cena. Dusty e Brad uniscono le loro forze per regalare ai figli il miglior Natale possibile, ma questa volta all'aeroporto arrivano i loro padri: le vacanze così si trasformano in un vero caos. Sequel di “Daddy’s Home”, che non riesce a convincere allo stesso modo. Nonostante questo, è una commedia divertente per una serata in famiglia.

Crimen Perfecto - Finché morte non li separi, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Un film commedia diretto da Alex De La Iglesia, con Guillermo Toledo, Mónica Cervera, Luis Varela, Enrique Villén, Fernando Tejero. Rafael è un commesso donnaiolo che uccide un collega che viene promosso al posto suo. Il risultato è una black comedy brillante e grottesca, capace di far ridere e riflettere dall’inizio alla fine.

Nudi e felici, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di David Wain, con Paul Rudd, Jennifer Aniston, Justin Theroux, Alan Alda, Malin Akerman, Ken Marino. Il film racconta la storia di una coppia che, dopo aver perso tutti i soldi, decide di trasferirsi da New York ad Atlanta per rifugiarsi in una comunità hippy. Una pellicola che vuole essere ironica, ma è non ben riuscita.

Film western da vedere stasera in TV

Johnny Guitar, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Regia di Nicholas Ray, con Sterling Hayden, Joan Crawford, Ernest Borgnine, Dennis Hopper, Ward Bond, Robert Osterloh. Stanco della sua vita da pistolero, Johnny torna dalla sua donna, Vienna, per fermarsi definitivamente. Ma Vienna è piena di guai e toccherà a Johnny salvarla. Un western del 1954 fuori dagli schemi, tanto da ridefinire i numerosi cliché del genere. Colonna sonora famosissima.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Catwoman, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Pitof, nel cast Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt, Lambert Wilson, Frances Conroy, Alex Borstein. Un film dedicato a Catwoman, la "donna gatto" dell'Universo a fumetti della DC. Poco originale e ricco di cliché del genere, anche a livello attoriale niente di entusiasmante fatta eccezione per la sempre splendida Sharon Stone.

Il regno di Wuba, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Per tutto il mese di febbraio si accende Sky Cinema Adventure, un canale interamente dedicato ai migliori film d’avventura con oltre 80 titoli in programmazione. Alle ore 21:15 in lunedì 4 febbraio va in onda “Il regno di Wuba”: dal creatore di “Shrek”, un fantasy orientale campione d’incassi che unisce comicità e arti marziali. Il tenero Wuba, figlio della Regina dei mostri e destinato a diventare il re della sua specie, viene affidato al giovane Tianyin che dovrà proteggerlo dagli umani. Un’avventura popolata da simpatici mostriciattoli, con la colonna sonora firmata The Kolors. Intrattenimento per bambini eccentrico e non convenzionale.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in tv