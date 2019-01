I Bad Boys sono tornati. E, per restare giustamente al passo con i tempi, hanno fatto il loro debutto ufficiale sui social network. Su Instagram, in particolare, dove giovedì 31 gennaio Will Smith ha postato un boomerang - un’immagine in movimento di qualche secondo che si ripete potenzialmente all’infinito - accanto all’attore Martin Lawrence, nei panni rispettivamente di Mike Lowrey e Marcus Burnett, i due poliziotti protagonisti della fortunata serie cinematografica creata da Michael Bay (lo stesso dei «Transformers» ma anche di «Armageddon» e «Pearl Harbor») quasi 25 anni fa.

Il cast al completo

Prodotto da Jerry Bruckheimer (già dietro a successi come «I Pirati dei Caraibi» e «Top Gun») e diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, il terzo capitolo della saga, «Bad Boys For Life», arriverà nei cinema a stelle e strisce esattamente tra un anno, 17 gennaio 2020. Nel cast, oltre ai due storici protagonisti, anche Joe Pantoliano (di nuovo nei panni del Capitano Howard), Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nuñez, Jacob Scipio e l’ex teen star Vanessa Hudgens, nota per il ruolo dell’intelligente e timida Gabriella Montez nella serie di film di «High School Musical».

La trama della pellicola

Nello specifico, il nuovo capitolo della serie sarà incentrato sul dipartimento di polizia di Miami e sul sua divisione speciale AMMO, che tenterà di catturare Armando Armas (Jacob Scipio), a capo di un cartello della droga, diventata una vera e propria minaccia per i cittadini. L’uomo, infatti, è un killer a sangue freddo, con una natura viziosa e provocante, che - tra i tanti - ha l’obiettivo di uccidere Lowrey (Will Smith). Non ci sarà solo l’azione, però. Come da tradizione, la pellicola sarà ricca di momenti esilaranti, anche perché a capo della stessa AMMO è stata messa Rite (Paola Nuñez), ex proprio di Mike…

Gli incassi della saga

Per il film, l’obiettivo non dichiarato è fare meglio dei predecessori. Il primo, uscito in patria il 7 aprile 1995, ha incassato nelle sale statunitensi poco meno di 66 milioni di dollari, contro un costo di realizzazione che si era aggirato intorno ai venti. Nel resto del mondo, la pellicola ha guadagnato altri 75 milioni di dollari, portando il totale a oltre 140: uno dei maggiori successi della stagione. Il secondo, «Bad Boys 2», ha fatto ancora meglio: a fronte di un budget stimato attorno ai 130 milioni di dollari, è riuscito a incassarne più di 270 in tutto il mondo.