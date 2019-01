Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 30 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film romantici da vedere stasera in tv

Per sempre la mia ragazza, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Per chi ama emozionarsi davanti al piccolo schermo, arriva su Sky Cinema un bellissimo film romantico del 2018, diretto da Bethany Ashton Wolf e interpretato da Alex Roe, Jessica Rothe, John Benjamin Hickey, Abby Ryder Fortson e Tyler Riggs. Un cantante country decide di tornare nella propria città d’origine dopo essersi allontanato per anni in cerca di successo. Il motivo del suo rientro è il suo chiodo fisso: un vecchio amore per cui ancora gli arde il cuore. Una vecchia fiamma che mai si è spenta, anzi, continua a bruciargli l’anima. “Per sempre la mia ragazza” è tratto dal best-seller di Heidi McLaughlin, che pagina dopo pagina ha fatto battere il cuore a tantissimi lettori.

Film commedia da vedere stasera in tv

Puoi baciare lo sposo, ore 21:15 Sky Cinema +24

Alessandro Genovesi firma la regia di questa esilarante commedia del 2018, che porta davanti alla cinepresa Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Antonio Catania, Dino Abbresciae Mary L. Milne. Antonio vive a Berlino dove condivide un appartamento con Benedetta, una ragazza ricca e svampita, e con Paolo, il ragazzo di cui si è innamorato a prima vista. Quando Antonio chiede a Paolo di sposarlo, lui pone una condizione: quella di essere presentato ai futuri suoceri in Italia. Antonio esita perché non ha mai rivelato la sua omosessualità ai genitori, ma infine cede, e parte per Civita di Bagnoregio, il paesino dove è cresciuto e di cui suo padre è sindaco.

The Mexican - Amore senza la sicura, ore 21:15 Sky Cinema Hits

Non perderti questa sera questa “The Mexican - Amore senza la sicura”, commedia del 2001 di Gore Verbinski, interpretata da un cast stellare con Julia Roberts, Brad Pitt, Ernesto Gomez, Cruz Salvador Sanchez e James Gandolfini. Dopo l’arresto del potente Margolis, Jerry Welbach è costretto da un boss mafioso a recuperare un’antica pistola, chiamata appunto The Mexican. La fidanzata Samantha vuole che molli tutto e lo segue a Los Angeles, ma il giovane non ha scelta: o ritrova la pistola o è un uomo morto. La ragazza rimane così coinvolta nella vicenda e dopo aver rischiato la vita viene rapita.

Lei è troppo per me, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Se cerchi una serata all’insegna del divertimento e del relax, collegati su Sky Cinema Comedy e guarda questa commedia di Jim Field Smith del 2010, con Trevor Eve, Mike Vogel, Lindsay Sloane, Adam LeFevre e Emily Martin. Kirk Kettner è un ragazzo esile e impacciato, impiegato come agente della sicurezza in aeroporto. Esperto nel gestire l’ordine sul lavoro, è al contrario un vero disastro nella vita privata, dove è piantato da una fidanzata petulante. Convinto di essere destinato a una vita senza amore, è folgorato al checkpoint da Molly, bella, bionda e decisa a dire di sì proprio a lui. Salvata dalle attenzioni moleste del suo capo, Molly è attratta dalla gentilezza di Kirk e decide di dargli un appuntamento. Una partita di hockey e una cena romantica dopo, i due ragazzi si innamorano tra lo stupore di amici e familiari, che credono improbabile l’unione di bellezza e ordinarietà. Tra alti e bassi, tra voli da prendere e voli da perdere, Kirk e Molly vinceranno perplessità e scetticismi, facendo strike degli ostacoli.

Insieme a Parigi, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Per gli amanti dei film classici e della mitica Audrey Hepburn, arriva su Sky Cinema Classics “Insieme a Parigi”, commedia del 1964 diretta da Richard Quine e con Tony Curtis, William Holden, Grégoire Aslan, Noël Coward e, per l’appunto, Audrey Hepburn. La pellicola racconta la storia di uno scrittore americano che lavora alla sceneggiatura di un film a Parigi. Per terminare il lavoro, assume una segretaria di cui si innamora, iniziando a sognare ad occhi aperti di vivere con le la storia che sta scrivendo.

Zack & Miri amore a... primo sesso!, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Una divertente commedia del 2008 con Traci Lords, Jeff Anderson, Jason Mewes, Elizabeth Banks, Justin Long e la regia di Kevin Smith. Zack e Miriam condividono uno squallido appartamento alla periferia di Pittsburgh, oltre ad un rapporto d’amicizia estremamente schietto e gioviale che dura dagli anni del liceo. Entrambi vicini ai trent’anni, continuano a vivere di piccoli lavori insignificanti, con cui non arrivano neanche a pagarsi le bollette, e di storie occasionali. Una sera, durante una festa di riunione coi vecchi compagni di liceo, Zack e Miri ritrovano Bobby Long, ex-stella del football e ragazzo più ammirato della scuola, diventato nel frattempo il partner di un famoso attore di gay porn californiano.

Quo Vado?, ore 20:30 Sky Cinema Uno +1

Checco Zalone arriva sul piccolo schermo Sky con la sua ultima commedia, diretta da Gennaro Nunziante e con Lino Banfi, Maurizio Micheli, Antonino Bruschetta, Sonia Bergamasco e Ludovica Modugno. Checco cresce con il mito del posto fisso. A quasi 40 anni vive quella che ha sempre ritenuto essere la sua esistenza ideale: scapolo, servito e riverito dalla madre e dall’eterna fidanzata che non ha alcuna intenzione di sposare e assunto a tempo indeterminato presso l'ufficio provinciale caccia e pesca. A rompere l’idillio, è la riforma che abolisce le province e il suo status di single relativamente giovane lo rende idoneo alla richiesta “volontaria” delle dimissioni. Consigliato dal senatore che l'ha “sistemato”, Checco non cede alle richieste di dimissioni e viene spedito in giro per tutta l'Italia, nelle sedi più disagiate e scomode, e infine, al Polo Nord, dove incontra Valeria, una ricercatrice di grandi ideali e di larghe vedute che cambierà il destino di Checco gli farà scoprire i piaceri di una vita civile.

Film fantastici da vedere stasera in tv

L'apprendista stregone, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un film fantastico del 2010 da vedere con tutta la famiglia, diretto da Jon Turteltaub e con Alice Krige, Monica Bellucci, Nicolas Cage, Alfred Molina e Ali Khan. L’eterna lotta tra Balthazar Blake e Maxim Horvath, stregoni una volta amici e poi rivali a causa di una donna, dopo essersi dipanata per secoli tra incantesimi, trappole e prigionie in bambole russe è arrivata al giorno d’oggi a Manhattan, dove Balthazar ha trovato quella che probabilmente è la nuova incarnazione di Merlino. Il grande mago è stato il maestro di entrambi ed è l’unico a poter fermare la strega Morgana, che Horvath mira a liberare dal giogo cui l’ha costretta Balthazar. Certo, la nuova incarnazione di Merlino non è proprio quello che si direbbe un avventuriero, Dave infatti nasconde molto bene i propri poteri e le proprie doti ed è più interessato a vivere una vita normale, magari con una ragazza, che a combattere maghi dal passato. Sarà necessario un lungo percorso di apprendistato presso Balthazar per scoprirsi erede di Merlino.

Film thriller da vedere stasera in tv

Radius, ore 21:00 Sky Cinema Max

Thriller di fantascienza del 2017, diretto da Caroline Labrèche e Steeve Léonard e interpretato da Diego Klattenhoff, Charlotte Sullivan, Robert Borges, Andrea del Campo e Nazariy Demkowicz.

Liam è coinvolto in un incidente automobilistico che gli fa perdere la memoria e che lo porta a vedere persone defunte attorno a lui. Inizialmente crede che un virus di portata mondiale si stia diffondendo sulla terra, ma poi scopre di essere lui la causa dei decessi: chiunque si avvicini a lui nel raggio di 50 metri muore sul colpo.

Codice Unlocked, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Un mix di azione e thriller caratterizza questa pellicola del 2017, firmata da Michael Apted e interpretata da un cast d’eccezione che include Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich e Toni Collette. Alice Racine è un’ex agente della CIA responsabile di un’operazione andata male a Parigi. Da allora, in preda ai sensi di colpa perché in seguito a quel fallimento ventiquattro persone sono state uccise durante un attentato, lavora sotto copertura come assistente sociale all’interno di un centro dove cerca di individuare i potenziali terroristi. Un giorno, Alice viene a sapere di un attentato che avrà luogo a Londra e informa subito il suo superiore. Ma nulla è come sembra e l’agente scoprirà di essere stata ingannata, trovandosi costretta a impugnare di nuovo la pistola per salvare se stessa e il capoluogo britannico, aiutata da un piccolo criminale di nome Jack Alcott.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Le due vie del destino, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Colin Firth e Nicole Kidman sono i protagonisti di questa pellicola drammatica del 2013, firmata da Jonathan Teplitzky, con Jeremy Irvine, Stellan Skarsgård, Sam Reid e Tanroh Ishida. “Le due vie del destino” è basato sul romanzo autobiografico “The Railway Man”, scritto da Eric Lomax e diventato un best seller internazionale. Nel 1942 migliaia di soldati vengono catturati dalle truppe nipponiche che invadono Singapore. Tra questi c’è Eric, ventunenne appassionato di treni. Spedito a lavorare alla costruzione della celebre linea ferroviaria thailandese, Eric diventa testimone di impensabili sofferenze: uomini forzati a farsi largo a mani nude tra le rocce e la giungla, maltrattati, affamati e afflitti da malattie tropicali. Colpevole di aver costruito di nascosto una radio, lui stesso viene percosso e torturato. Rimasto in vita per miracolo, torna a casa in un Paese che non può comprendere che cosa abbia subito. Ormai adulto e isolato dal mondo, Eric incontra Patti, donna affascinante che riesce per la prima volta a farlo ridere. I due si amano, ma gli incubi di Eric riemergono rendendolo delirante e rabbioso. Patti cerca di scoprire cosa lo tormenti e l’enigmatico ex commilitone Finlay le fa una scioccante rivelazione.

Il fuoco della vendetta, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Scott Cooper dirige questo film drammatico del 2013, interpretato da Sam Shepard, Woody Harrelson, Forest Whitaker, Willem Dafoe e Tom Bower. Russel Baze è un uomo tutto d’un pezzo, lavora onestamente in un’acciaieria, ama la fidanzata Lena ed è legatissimo ai suoi famigliari: il padre malato terminale, lo zio Red e soprattutto il fratello minore Rodney che, al contrario di Russell, è un’anima persa, un eterno disoccupato reduce dall'Iraq e animato da un desiderio di morte che lo porta a cercare continuamente lo scontro, a cominciare dai match clandestini di boxe a mani nude che combatte per raggranellare un po’ di denaro. Nonostante le differenze, i due fratelli sono chiamati ad un unico destino che appare segnato fin dalle prime scene.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Zero dark thirty, ore 21:07 Premium Cinema

Chi ama i film d’azione non può perdersi questa pellicola del 2012 con la regia di Kathryn Bigelow e un cast composto da Stephen Dillane, Jennifer Ehle, Mark Strong, Joel Edgerton e Mike Colter. La caccia ad Osama Bin Laden è stata la missione che più ha impegnato l'America contemporanea, nel corso di un decennio abbondante e di due mandati presidenziali, e che più l'ha esposta, in termini di promesse e vendette, all'interno dei suoi confini e al cospetto del mondo intero. Questa è la storia di Maya, giovane ufficiale della CIA, armata d’intuito e di una determinazione dura a morire, che non si lascia fermare dai giochi di potere né dalle indecisioni o dallo scetticismo dei superiori e riesce nell'impresa storica di trovare l’uomo più ricercato del mondo, che sembrava essere svanito nel nulla.

Barry seal - una storia americana, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Un avvincente film d’azione del 2017, diretto da Doug Liman e con Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson, Jesse Plemons, Lola Kirke e Alejandro Edda. Il film è ambientato nel 1979, nel periodo in cui Jimmy Carter sciocca la nazione con il suo discorso sulla “crisi di fiducia”, mentre il popolo si prepara a votare Reagan. Barry Seal, pilota di aerei di linea che arrotonda con il contrabbando, viene contattato dalla CIA per spiare le attività dei guerriglieri sandinisti in Nicaragua. Sarà l'inizio di una serie di opportunità, sempre meno lecite e sempre più rischiose. Tratto da una storia vera.

Repo men, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Un film d’azione del 2010 con Liev Schreiber, Jude Law, Forest Whitaker, Alice Braga, Liza Lapira, Carice van Houten e la regia di Miguel Sapochnik. La pellicola è ambientata in un futuro prossimo, nel quale la multinazionale The Union fornisce alle persone organi meccanici per migliorare le prestazioni di vita o per guarire, dietro il pagamento di ingenti somme di denaro. Degli insolventi si occupano i “repo men”, agenti autorizzati all’espianto immediato senza il minimo riguardo per la sopravvivenza dei corpi ospiti. Dopo un incidente avvenuto durante il lavoro, anche il miglior repo man riceve un cuore artificiale e diventa il bersaglio del suo ex collega.

Bangkok Dangerous - Il codice dell'assassino, ore 21:11 Iris

Sono Nicolas Cage, James With, Panward Hemmanee, Dom Hetrakul e Yang Ik-June gli attori di questo film d’azione del 2008, diretto dai fratelli Danny Pang Fat e Oxide Pang Chun. Joe è uno spietato killer che si trova a Bangkok per una missione: uccidere quattro nemici di Surat, un importante boss della criminalità. Per farsi aiutare, recluta un ladruncolo di strada di nome Kong, a cui finisce con il fare da mentore. Intanto, conosce anche una commessa in un negozio locale di cui si innamora. Lentamente, Joe si lascia conquistare dall’influenza e dalla bellezza della donna, tanto da iniziare ad abbassare la guardia.

Film polizieschi da vedere stasera in tv

Il rapporto pelican, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Poliziesco del 1993, con Stanley Tucci, Julia Roberts, John Lithgow, Denzel Washington, Sam Sherpard e con la regia di Alan J. Pakula. Un’aspirante avvocato, Darby Shaw, indaga sulla morte di due giudici e arriva a scoprire un complotto che partirebbe da Washington, addirittura dal presidente. Il rapporto della ragazza fa riferimento a un luogo abitato dai pellicani che interessa per scopi industriali e anti-ecologici. Il suo compagno viene ucciso dopo che lo scritto arriva all’FBI. Un giornalista le darà una mano. Dal romanzo di Grisham un film compatto e riuscito.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Il magico mondo di Oz, ore 20:25 Sky Cinema family +1

Per tutta la famiglia e per i più piccoli, arriva su Sky Cinema family +1 questo film d’animazione del 2013, diretto da Will Finn e Dan St. Pierre. Dorothy Gale ha appena il tempo di aprire gli occhi e felicitarsi per essere tornata sana e salva nella fattoria di zia Emma e zio Henry, nel Kansas, quando un tipo losco si presenta alla loro porta per dichiarare la casa inagibile, causa tornado, e intimare loro di andarsene entro sera. Mentre cerca un modo per opporsi all’ingiustizia di quella situazione, Dorothy viene però letteralmente rapita da un arcobaleno, che la riporta nel magico mondo di Oz. I suoi amici Spaventapasseri, Leone e Uomo di latta sono in pericolo e con loro tutta la città di Smeraldo, minacciata da un Giullare malvagio, impossessatosi del bastone magico che fu della terribile Strega dell'Ovest. Neppure Glinda può fare qualcosa questa volta: Dorothy è l’unica speranza rimasta ad Oz di poter tornare ad essere la terra incantata di prima.

