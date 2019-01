Su Sky Cinema Family continua per il mese di febbraio l'appuntamento dedicato a tutta la famiglia. Venerdì 1 tornano gli “strani ometti blu” nell’avventura ambientata a Parigi I PUFFI 2. Alla fine del primo film Gargamella rimaneva intrappolato nel mondo reale mentre i puffi tornavano al loro villaggio. Ora lo ritroviamo a Parigi, ha sfruttato la sua magia per diventare uno degli illusionisti più famosi del mondo mentre trama per conquistare il pianeta. Il piano prevede ovviamente la cattura dei puffi e l'estrazione della sostanza che li rende blu, la stessa che alimenta la sua magia. Venerdì 8 si passa al goliardico teen-movie con Sean Astin e Brendan Fraser IL MIO AMICO SCONGELATO, in cui due amici trovano un uomo preistorico e gli fanno conoscere il mondo moderno.

Venerdì 15 si parte per un mondo lontano con la poetica fiaba d’animazione MUNE – IL GUARDIANO DELLA LUNA. I guardiani della luna e del sole sono ormai anziani ed è ora che designino il loro successore. Le redini del sole passano a Sohone, che si allena da sempre allo scopo, mentre la custodia della luna viene affidata inaspettatamente al piccolo fauno Mune, che non si sente all'altezza e non sa dove mettere le mani. Al punto che combina un guaio e mette il guardiano delle tenebre nella condizione di rubare il sole. Mune e Sohone si alleano, dunque, per partire alla ricerca dell'astro perduto. Con loro c'è la bella e fragile Glin, fatta di cera, in pericolo al caldo come al freddo, ma più coraggiosa che mai.

Infine, venerdì 22 è la volta dell’animazione tratta dalla fortunata serie tv SHAUN, VITA DA PECORA – IL FILM, dai creatori di Wallace & Gromit. La pecora Shaun e i suoi amici decidono di prendersi un giorno di riposo alla fattoria e fanno addormentare il fattore (un gioco, per delle pecore). Ma la roulotte in cui il fattore riposa si avvia da sola sulla strada che porta alla città, e in seguito a una contusione l'uomo subisce un trauma che gli fa perdere completamente la memoria. Shaun e compagni, inseguendo la roulotte, arrivano a loro volta in città, ma poiché il fattore è prima ricoverato in ospedale, poi diventa parrucchiere di grido (grazie alla sua abilità di tosatore), le pecore faticano a trovarlo. Riusciranno a riportare il loro amico alla fattoria e a riprendere la loro routine?