L’esorcismo di Hannah Grace, una candid camera… da paura

L'uscita nelle sale de L'esorcismo di Hannah Grace è stata lanciata da una candid camera spaventosa in un centro commerciale di Roma

Per lanciare l’horror in uscita nelle sale cinematografiche giovedì 31 gennaio è stata girata una candid camera davvero spaventosa in un centro commerciale di Roma: ecco il video.

Le possessioni demoniache, almeno al cinema, non passano mai di moda, forse perché rimandano alla paura molto concreta di perdere il controllo del proprio corpo e di sé, di vedere sgretolarsi la propria identità. L’ultima parola in merito, al momento, spetta a L’esorcismo di Hannah Grace, film in uscita nelle sale italiane giovedì 31 gennaio, che già ha suscitato grande attenzione con i primi, spaventosi trailer del film.



Ad alzare il livello dell’attesa (e dell’adrenalina) ci ha pensato una candid camera pensata per l’occasione e girata all’interno di un centro commerciale di Roma, davvero… da paura. Vittime dello scherzo degli ignari clienti del centro, che sono stati invitati a entrare in una misteriosa stanza costruita per l’occasione.



All’interno, quello che hanno visto svolgersi sotto i loro occhi è stato un tentativo di esorcismo in piena regola, con tanto di finto prete e con una bravissima (e davvero convincente, come vedrete nel filmato) attrice nei panni di una ragazza posseduta da un’entità maligna.



La reazione degli sventurati spettatori? È tutta da vedere nel video della candid camera, che richiama le atmosfere de L’esorcismo di Hannah Grace, pellicola che racconta non solo il difficile esorcismo di una ragazza, ma soprattutto gli inquietanti fatti che avvengono subito dopo. Perché tante volte quello che crediamo essere l’apice dell’orrore, è in realtà solo l’inizio di un percorso di discesa nell’incubo.



In attesa dell’uscita nelle sale del film… buona candid camera!