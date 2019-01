(@BassoFabrizio)



In punta di piedi sempre quando l'ombra del Resegone si stende su un amore. Che non ha nulla a che fare con quello triste raccontato da Dino Buzzati. Qui siamo col papà del romanzo italiano, siamo con Alessandro Manzoni che viene parafrasato per trascinarci in una storia dove il cuore batte tra i figli e sussulta tra i grandi. Compromessi Sposi, nelle sale da giovedì 24 gennaio, racconta di due genitori, uno del Nord e uno del Sud, che non vogliono i loro due figli sposi. Insomma, quel matrimonio non s'ha da fare secondo gli adulti mentre i giovani Riccardo e Ilenia sono pronti. La dichiarazione di matrimonio è protagonista di questa clip esclusiva. E ciò che emoziona è che sembra di vivere in un'altra epoca. Con grande arguzia il regista Francesco Micciché fa spandere il profumo di zagara in spiaggia, durante una serata tra amici. Riccardo (Luca Zurzolo) suona la chitarra e canta per la sua bella Ilenia (Grace Ambrose) che gli è seduta di fronte. Sono parole dolci, parole che non solo accarezzano il cuore ma anche l'anima. Intorno il clima è sospeso. Ci sono tanti altri ragazzi ma per Riccardo e Ilenia non esistono. Si parlano con gli sguardi, con i sorrisi, col vibrare delle emozioni. Poi restano soli, appoggiati a una barca, con un plaid, si abbracciano...lui la guarda e riconoscendosi folle le confessa che la sposerebbe domani. Lei si sofferma nei suoi occhi e aggiunge. "Io anche oggi". Poi arriva la sola concessione in stile millennial, un selfie. Ma ci sta eccome. Si sono dichiarati all'antica hanno fermato l'attimo con la tecnologia.



Compromessi Sposi nasce dalla la contrapposizione, sociale e umana, tra Gaetano (Vincenzo Salemme), un rigido politico del Sud, e Diego (Diego Abatantuono), un ricco imprenditore del Nord. Si incontrano un'estate nella fascinosa Gaeta, senza sapere che solo un anno dopo i rispettivi figli decideranno di sposarsi. E lì iniziano i bisticci. Le mentalità opposte delle famiglie sono di ostacolo all'amore tra Riccardo e Ilenia, che si trasformano in bersaglio per i rispettivi genitori che aborrono questa unione. E pochi giorni prima delle nozze il litorale laziale diventa lo scenario dove le fazioni si affrontano con opposte motivazioni ma una stessa scritta sul gonfalone di appartenenza: questo matrimonio non s'ha da fare. Fanno parte del cast anche Dino Abbrescia, Rosita Celentano, Elda Alvigini, Valeria Bilello, Susy Laude, Carolina Rey, Sergio Friscia, Arturo Gambardella e Francesco Buttironi.