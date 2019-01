Oscar® 2019: Nomination in diretta su Sky Cinema Uno

Domenica 24 febbraio si terrà l’attesa premiazione degli Oscar® 2019, giunta quest’anno alla 91^edizione, che andrà in diretta in onda su Sky Cinema. Per scoprire tutti i candidati, l’appuntamento da non perdere è martedì 22 gennaio alle 14.15 circa con la diretta delle Oscar® Nomination 2019 .

In studio ci saranno Francesco Castelnuovo, Gianni Canova e e la conduttrice di Cinepop Elena di Cioccio che seguiranno per l'evento in attesa poi della cerimonia di premiazione degli Oscar che si terrà a Los Angeles domenica 24 febbraio a che andrà in onda in diretta e in esclusiva su Sky Cinema Oscar, l’esclusivo canale dedicato ai film premiati con l’ambita statuetta che si accenderà da martedì 15 febbraio a domenica 3 marzo

Tra i film che possono ambire alle preziose candidature nella categoria Miglior film ci sono A star is born di Bradley Cooper e Green Book, diretto da Peter Farrelly. In quella dedicata al Miglior film straniero, potrebbe vincere Roma di Alfonso Cuarón, l’affresco in bianco nero sulla storia drammatica di una donna in Messico.

Anche quest’anno ad accompagnarci nell’avventura dell’Oscar® ci sarà il consueto appuntamento con Sky Cinema Oscar che si accenderà al canale 304 e proporrà più di 90 film reduci del prestigioso riconoscimento negli anni passati.



Tante le storie che prenderanno per mano lo spettatore: da La forma dell’acqua a Tre manifesti a Ebbing Missouri, da Chiamami con il tuo nome a Blade Runner 2049 passando per l’animazione di Coco, per il jazz e i balli di La La Land, e poi Moonlight – Tre storie di una vita e altri. Tra le prime visioni del canale Tonya (lunedì 18 febbraio alle 21.15) e Una donna Fantastica (domenica 24 febbraio alle 21.00), vincitore dell’Oscar come Miglior film straniero nel 2018, prodotto da Pablo Larrain.