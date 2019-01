In occasione della scomparsa di Tony Mendez, l'ex agente della Cia che contribuì a riportare in patria sei diplomatici americani dall'Iran nel 1980, Premium Cinema Emotion manda onda stasera lunedì 21 gennaio alle 21.15 Argo, il film ispirato alla storia di Mendez in cui l'agente è interpretato da Ben Affleck

Tony Mendez, l'ex agente della Cia noto per aver fatto uscire dall'Iran nel 1980 una gruppo di ostaggi americani, è morto all'età di 78 anni. La sua vicenda aveva ispirato il film 'Argo', diretto e interpretato da Ben Affleck. Il segretario di Stato Mike Pompeo in un tweet ha reso omaggio a Mendez, definito "eroe americano" e "funzionario dell'intelligence di straordinario talento". La vicenda degli ostaggi usa in Iran, ha scritto Pompeo, è stato "solamente uno dei suoi tanti successi&q >Dopo aver lasciato la Cia nel 1990, Mendez scrisse tre libri che raccontavano le sue esperienze all'interno dell'agenzia di intelligence. Anche Affleck ha reso omaggio all'ex agente Cia, che "non cercò mai la ribalta per le sue azioni, ma volle solamente servire il suo Paese".

>Per l'occasione Premium Cinema Emotion manda onda stasera lunedì 21 gennaio alle 21.15 Argo diretto e e interpretato da Ben Afflec. Tratta dal libro autobiografico di Mendez "The Master of Disguise: My Secret Life in the Cia" (2000), la pellicola ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui tre Premi Oscar, compreso quello al miglior film, tre British Academy Film Awards e due Golden Globe. In concomitanza con l'uscita del film, Mendez pubblicò "Argo" (Mondadori, 2012), scritto con il giornalista statunitense Matt Baglio