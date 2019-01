Buon compleanno Toni Servillo

Grande data per il cinema italiano il 25 gennaio e Sky Cinema Cult si fa trovare pronta per festeggiare i 60 anni di Toni Servillo, uno dei maggiori talenti italiani sia nel campo cinematografico sia in quello teatrale. Apre la programmazione, alle 18.00, LA GRANDE BELLEZZA in versione integrale, il capolavoro da Oscar® di Paolo Sorrentino in cui Servillo ricopre il memorabile ruolo di Jep Gambardella, scrittore che si fa testimone delle degenerazioni della borghesia romana.



Alle 21.00 si passa a LA RAGAZZA NELLA NEBBIA, il thriller d’esordio di Donato Carrisi (premiato ai David di Donatello come miglior regista debuttante) tratto dal suo romanzo e premiato con il David di Donatello, in cui Servillo interpreta un ispettore mandato in un paesino delle Alpi per indagare sulla scomparsa di una ragazza. La sedicenne Anna Lou, raccontata come una brava ragazza dai lunghi capelli rossi appartenente a una confraternita religiosa conservatrice, scompare ad Avechot, un piccolo borgo montano. Il caso è affidato all'ispettore Vogel impegnato, oltre alla indagini, su due fronti: aggiustare una reputazione professionale non proprio cristallina e una propensione ad appoggiarsi ai mass media. Ad Avechot hanno da poco traslocato un professore di liceo con moglie e figlia. E, nelle piccole comunità, un (quasi) estraneo, ancora poco coinvolto nei ritmi della comunità, diventa il sospettato principale.