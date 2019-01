Le memoria va protetta. Bisogna tramandare le nostre storie. Perchè se perdiamo il nostro passato non solo tradiamo la nostra coscienza ma precludiamo alle generazioni che verranno di sapere dove affondano le loro radici, dove e come è stato estirpato il male e dove è come è stato seminato il bene. In concomitanza della commemorazione delle vittime della Shoah, celebrata il 27 gennaio, dal 21 al 27 gennaio Sky Cinema Hits dedica la programmazione serale ai film che meglio hanno raccontato la persecuzione e il genocidio degli ebrei e gli orrori perpetrati dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale.



Si comincia lunedì 21 con la prima visione, in multistart con Sky Cinema Uno, LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA, storia eroica di una donna, interpretata da Jessica Chastain, che nascose i perseguitati scappati dal ghetto di Varsavia. Jan Zabisnki diventa direttore dello zoo di Varsavia nel 1929 e con la moglie Antonina popola il giardino zoologico, nato da una mostra itinerante ottocentesca di animali, delle specie più belle e più esotiche. Nel 1939 la Polonia viene invasa dalla Germania nazista e un bombardamento distrugge lo zoo. Il capo zoologo del Reich, Lutz Heck,gli consente di restare e lavorare, ma i coniugi Żabiński faranno un miracolo: colmano cantina e gabbie vuote con le persone che fanno evadere dal ghetto di Varsavia. Rischiando la propria vita e quella del figlio, Antonina e Jan salvano più di duecento ebrei, amici e sconosciuti, distinguendosi per coraggio e spirito umanitario. In seconda serata segue CONSPIRACY - SOLUZIONE FINALE, film con Kenneth Branagh, Stanley Tucci e Colin Firth che ricostruisce il raduno nazista a Wannsee per pianificare nel dettaglio lo sterminio degli ebrei.



Martedì 22 la serata inizia con il film tratto dal bestseller di John Boyne, IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE in cui il figlio di un gerarca nazista entra in contatto con Shmuel, un coetaneo ebreo prigioniero in un campo di concentramento. Un film angosciante che racconta di come si può perdere l'innocenza. Poi c'è, tratto dal libro di Uri Orlev, CORRI RAGAZZO CORRI, la commovente fuga verso la libertà di un bambino ebreo durante l'Olocausto.



Mercoledì 23 è la volta della prima visione BYE BYE GERMANY di Sam Garbarski ispirato al romanzo semi-autobiografico di Michel Bergmann che narra dell'ufficiale Sara Simon che si mette sulle tracce di David e dei suoi sei amici, sopravvissuti all'Olocausto. In seconda serata si passa a LA TREGUA in cui Francesco Rosi dirige John Turturro nell'adattamento del romanzo di Primo Levi. Quattro soldati dell'Armata Rossa giungono in una Auschwitz abbandonata dai nazisti in fuga e trovano centinaia di esseri umani ridotti a larve. John Turturro, nei panni di Primo Levi, racconta il lungo viaggio di ritorno da Auschwitz all'Italia di un gruppo di italiani sopravvissuti e spinti dal desiderio di tornare a casa: il viaggio comincia il 27 gennaio 1945 e termina il 19 ottobre a Torino.



Giovedì 24 arriva Vittorio De Sica col suo IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI, premiato con l’Oscar® per il miglior film straniero e l’Orso d'Oro a Berlino. Siamo a Ferrara tra il 1938 e il 1943. Le Leggi in difesa della razza impognono agli ebrei di condurre una vita separata. Giorgio è amico della bella Micòl Finzi Contini, li divide la classe sociale ma li unisce il parco della villa dove spesso ci si ritrova tra amici a giocare a tennis. In quelle giornate in Giorgio matura un sentimento diverso dall'amicizia. Mentre il sentimento germoglia scoppia la guerra e la situazione degli israeliti si fa di critica. In seconda serata c'è il documentario di Giorgio Treves con Roberto Herlitzka 1938 – DIVERSI, storia di quello che accadde in Italia in seguito all'attuazione delle leggi razziali.



Venerdì 25 tornano sullo schermo CORRI RAGAZZO CORRI e BYE BYE GERMANY. Sabato 26 LA TREGUA e LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA. Domenica 27, giorno della commemorazione, Sky Cinema Hits propone la prima visione UN SACCHETTO DI BIGLIE, il sorprendente viaggio attraverso la Francia occupata dai nazisti degli anni 40 dei fratelli Joseph e Maurice Joffo, due fratelli ebrei che vivono nella Francia occupata dai nazisti. Quando il padre dice loro che debbono iniziare un lungo viaggio attraverso la Francia per sfuggire alla cattura sanno che per sperare di farcela non dovranno mai ammettere di essere ebrei. Il film è tratto dal romanzo autobiografico di Joseph Joffo. Chiude la programmazione, in seconda serata, il film con Haley Joel Osment e Willem Dafoe L'ULTIMO TRENO, che racconta la storia di un bambino ebreo polacco che si rifugia in una fattoria e finge di essere cattolico per sfuggire alla cattura dei nazisti.