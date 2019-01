Ghostbuster 3, il teaser del film che uscirà nel 2020

Il nuovo Ghostbusters arriverà nel segno della continuità. Infatti il nuovo capitolo sarà diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan che è stato il regista dei primi due capitoli. Oltre a mostrarvi il trailer ecco alcune anticipazioni per i fan della serie ma anche solo per i curiosi. Il tutto inizia nelle vicinanze di un fienile. Si odono note familiari che, avvicinandoci a quelle pareti diventano sempre più riconoscibili: si tratta dell'aria dello score di Elmer Bernstein che accompagnava il prologo del primo Ghostbusters.

Il terzo episodio di Ghostbusters sarà un sequel di Ghostbusters 2. Non ci sarà invece alcun collegamento con la pellicola al femminile del 2016. L'uscita mondiale è prevista nel 2020. Jason Reitman, regista tra gli altri di Juno, Tra le Nuvole, Thank You For Smoking, Young Adult, Tully e The Front Runner, ha così commentato sulle pagine di EW: "Ho sempre pensato a me stesso come al primo fan di Ghostbusters, quando visitavo il set a sei anni. Volevo fare un film per tutti gli altri fan. Questo sarà il nuovo capitolo del franchise originale: non sarà un reboot. Ciò che è accaduto negli anni ottanta è accaduto negli anni ottanta, questo sarà ambientato ai giorni nostri".



Ci sono dei misteri che verranno svelati solo strada facendo. Ad esempio non è ancora lecito sapere se Bill Murray, Ernie Hudson e Dan Aykroyd avranno un ruolo nella storia. Ovviamente non ci sarà Harold Ramis che è morto nel 2014. Indiscrezioni narrano che al centro della vicenda ci saranno quattro adolescenti, due ragazzi e due ragazze, che richiameranno i personaggi originali. L'attesa è alta anche per i nuovi personaggi che sono stati ventilati seppur non sono state rivelate identità e caratteristiche. La Sony ha fissato l'uscita della pellicola per l’estate del 2020.