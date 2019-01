Film stasera in TV: da non perdere oggi, martedì 8 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantasy stasera in TV

Il mio piccolo dinosauro, ore 21:15 su Sky Cinema Uno HD

Film d’avventura fantasy del 2017 per la regia di Matt Drummond, con Jordan Dulieu, Annabel Wolfe, Scott Irwin e Beth Champion. Un esperimento militare fallito si risolve con alcune conseguenze fuori da ogni previsione: un bambino fa amicizia con un dinosauro sulle cui tracce ci sono i militari, che hanno il preciso scopo di abbatterlo. Un film divertente ed emozionante, adatto a tutta la famiglia.

Pirati dei Caraibi – La Maledizione del forziere fantasma, ore 21:15 su Sky Cinema HD

Film del 2006 a cura di Gore Verbinski, con Orlando Bloom, Johnny Depp, Keira Knightley, Jack Davenport e Bill Nighy. Jack Sparrow deve saldare il suo debito con Davy Jones e la sua ciurma maledetta: ha promesso la sua anima. Dovrà quindi trovare un modo per salvarsi prima di trasformarsi in uno di loro, ed entrare in una maledizione di sofferenza eterna. Un film divertente con personaggi azzeccati, una grande colonna sonora ed effetti speciali pirateschi davvero sbalorditivi.

Film drammatico stasera in TV

Una stagione da ricordare, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film del 2018 di Sean McNamara con Helen Hunt, William Hurt, Tiera Skovbye e Danika Yarosh. Dopo la tragica morte della pallavolista Caroline, le sue compagne cercano sostegno nell’allenatrice e puntano a renderle omaggio vincendo il campionato. Il film è basato sulla vera storia di una squadra di pallavolo femminile della West High School. Da non perdere per la grande forza emotiva che sprigionano i personaggi.

La voce della pietra, ore 21:00 su Sky Cinema Passion

Film drammatico del 2017 per la regia di Eric D. Howell, con Emilia Clarke, Marton Csokas, Caterina Murino ed Edward Dring. Toscana, anni ’50: Verena è un’infermiera col compito di aiutare Jakob, giovane rimasto muto dopo l’improvvisa dipartita della madre. L’ostinazione con cui Jakob si rifiuta di stare meglio viene ricollegata a una presenza demoniaca all’interno della casa, e sarà Verena a dover risolvere questo mistero. Un film pieno d’emozione e una sublime prova d’artista per Emilia Clarke.

Harry & Son, ore 21:00 su Sky Cinema Classics

Film drammatico del 1984 per la regia di Paul Newman, con Paul Newman, Robby Benson, Ellen Barkin e Joanne Woodward. Harry ha perso il lavoro per una piccola invalidità alla vista: anni prima aveva perso un figlio e la moglie. La figlia maggiore si sposa e lui vive solo con il figlio Howard. Tanto il padre è inacidito dalla vita, quanto il figlio è solare e ottimista, e riuscirà a dargli la spinta giusta per ricominciare a vivere. Un film da vedere per il suo valore emotivo: con questa pellicola, Newman desidera ricalcare alcuni passi della sua autobiografia.

Legami di sangue, ore 21:00 su Premium Cinema Energy

Film drammatico del 2012 di Stefan Ruzowitzky, con Eric Bana, Olivia Wilde, Charlie Hunnam, Sissy Spacek, Kris Kristofferson e Kate Mara. Dopo una rapina al casinò finita male, Addison e Liza sono in fuga col bottino inseguite dalla polizia. Durante uno scontro non esitano a uccidere un agente, ma da quel momento le loro strade si dividono. Da lì, Liza inizierà la sua fuga solitaria fino all’incontro con un ex pugile di cui perderà la testa. Un film in pieno stile americano, da gustare senza troppe riflessioni sulla trama e la verosimiglianza degli eventi.

Beginners, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film americano del 2010 per la regia di Mike Mills, con Ewan McGregor, Christopher Plummer, Mélanie Laurent e Goran Visnjic. Hal è il padre di Oliver. Dopo la morte della moglie, gli confesserà di essere omosessuale e di voler esplorare la sua sessualità. Dopo 4 anni, Oliver resta solo nella sua disperazione, almeno finché non incontrerà Anna, una donna che gli insegnerà a vivere di nuovo. Nel 2012, Plummer ha vinto un Oscar come Miglior attore non protagonista della pellicola, consacrando il film a un imperdibile successo.

Film d’azione stasera in TV

China Salesman – Contratto mortale, ore 21:00 su Sky Cinema Max

Film d’azione del 2017 per la regia di Tan Bing, con Dong-xue Li, Mike Tyson, Steven Seagal, Clovis Fouin e Janicke Askevold. Yan Jian, giovane ingegnere informatico cinese, si offre volontario per andare in Nordafrica a vincere un concorso per appropriarsi delle comunicazioni tra nord e sud del continente. La spia francese Michael ha lo stesso obiettivo. Insieme a lui c’è Lauder, grande mercenario africano, e insieme scopriranno la grande cospirazione che dovranno fermare prima che sia troppo tardi. Un film mozzafiato, ricco di colpi di scena, da gustare sul ciglio del divano.

American Sniper, ore 21:06 su Premium Cinema

Film d’azione del 2014 per la regia di Clint Eastwood, con Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes e Jake McDorman. Il cecchino Chris Kyle viene inviato in Iraq con lo scopo di proteggere i suoi alleati. Grazie alla sua precisione straordinaria, riuscirà a salvarli in innumerevoli occasioni: questa sua professionalità lo renderà anche uno degli obiettivi primari del nemico. Un film da vedere poiché tratto dalla storia vera di Chris Kyle, soldato divenuto eroe, raccontata in accezione western dal maestro Eastwood.

The November Man, ore 20:10 su Sky Cinema Uno +1

Film del 2014 di Roger Donaldson, con Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko e Will Patton. Peter è un ex operativo della CIA, ma si trova costretto a rientrare in missione per un compito molto personale. Da qui avrà inizio il gioco mortale con un suo ex allievo e alcuni potenti funzionari della Russia. Un film adrenalinico con un ritmo sfrenato.

8mm – Delitto a luci rosse, ore 21:15 su Sky Cinema Crime

Film del 1998 di Joel Schumacher, con Nicolas Cage, Joaquin Phoenix e James Gandolfini. Tom Welles è un investigatore privato affidabile, specialista nel pedinare mogli e mariti fedifraghi, in attesa dell’occasione che faccia decollare la sua carriera. E questa arriverà sottoforma di una strana bobina che gli farà scoprire alcuni aspetti oscuri e torbidi della società in cui vive. Per le mani ha uno “snuff movie”, un film porno che prevede, alla fine, l’omicidio della protagonista. Un film indimenticabile che lascia il segno, rigorosamente per adulti.

La guida indiana, ore 21:05 su IRIS

Film western del 1959 di Gordon Douglas, con Clint Walker, Edward Byrnes, John Russell e Ray Danton. Il cacciatore Yellowstone Kelly è un bianco amico degli indiani che si innamora di una squaw a cui ha salvato la vita. La ragazza è anche corteggiata dal capo tribù, ma lei non ricambia nessuno dei due. Un film che mette in luce, per una volta, “indiani buoni e cattivi” nella stessa pellicola.

Film commedia stasera in TV

Puoi baciare lo sposo, ore 21:15 su Sky Cinema +24 HD

Commedia del 2018 a cura di Alessandro Genovesi con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito e Cristiano Caccamo. Antonio e Paolo vogliono sposarsi, ma prima della cerimonia bisogna affrontare le due famiglie, che ancora sono all’oscuro di questo legame d’amore. Partono insieme per l’Italia e incontrano i genitori, dove avranno luogo i preparativi per un matrimonio in pompa magna. Un film divertente e leggero, per una serata diversa dal solito.

I visitatori 3: Liberté – Egalité – Fraternité, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film francese del 2016 per la regia di Jean-Marie Poiré, con Jean Reno, Karin Viarid, Christian Clavier e Frédérique Bel. Bloccati nel tempo, Godefroy de Montmirail e il suo servo Jacqouille vengono catapultati nel periodo della rivoluzione francese. Saranno gli avi di Jacqouille, rivoluzionari inferociti, a confiscare tutti i beni di Montmirail, nobili arroganti, causando non poche situazioni comiche. Un film fuori dagli schemi, divertente e coinvolgente, con un grande Jean Reno.

Betty Love, ore 21:00 su Sky Cinema Cult

Commedia americana del 2000 per la regia di Neil LaBute, con Renée Zellweger, Morgan Freeman, Chris Rock e Greg Kinnear. Betty è una sognatrice appassionata di soap opera. È anche sposata al fedifrago di cui è così innamorata. Il giorno del suo compleanno, mentre guarda la sua soap, assiste all’omicidio del marito a opera di due killer. Piano piano, inizierà a confondere la vita vera con quella delle telenovele che le piacciono tanto. Un film all’altezza delle aspettative, con una Zellweger che si ritrova in un ruolo degno di un film di Tarantino.

Ghost Movie, ore 21:00 su Premium Cinema Comedy

Film americano del 2013 di Michael Tiddes, con Marlon Wayans, Nick Swardson, Cedric the Entertainer e David Koechner. Malcom e Kisha si sono appena trasferiti nella loro casa dei sogni, quando la scoprono infestata dai fantasmi. O meglio, a essere infestata non è la casa, ma Kisha, il cui corpo è posseduto da un demone malvagio. Avrà così inizio l’esorcismo più comico del cinema. Un film senza pretese, da vedere per una serata diversa dal solito.

La morte ti fa bella, ore 20:50 Comedy Central



Film cult del 1992 di Robert Zemeckis con Meryl Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis e Isabella Rossellini. Madeleine ed Helen vivono e lavorano a Beverly Hills da diverso tempo, e la fatidica soglia dei 50 anni si avvicina per entrambe, portando con sé il tramonto delle loro carriere. Ma c'è una soluzione: il filtro di una fattucchiera, che promette loro bellezza ed eterna giovinezza. A quale prezzo, però? Un fim divertente e un caposaldo del cinema dell'epoca: da vedere almeno una volta nella vita.



Film fantascienza stasera in TV

Suicide Squad, ore 21:15 su Premium Cinema +24 HD

Film del 2016 dal genio di David Ayer, con Will Smith, Margot Robbie, Jay Hernandez, Jai Courtney, Adam Beach, Jared Leto, Cara Delevingne e Viola Davis. L’ente governativo Argus ha bisogno di creare una taskforce ad alto potenziale distruttivo, interamente composta da supercriminali a cui verranno assegnati compiti al limite dell’autodistruzione. Come prevedibile, però, non sarà così semplice convincere dei supercattivi a mettersi dalla parte giusta. Un film appassionante e pieno di effetti speciali da non perdere per nessun motivo.

Film d’animazione stasera in TV

Monster Family, ore 20:25 su Sky Cinema Family +1

Film d’animazione del 2017 di Holger Tappe. I Wishbone sono una famiglia felice con tutti i loro piccoli, grandi problemi. Un giorno, però, rimangono preda dell’incantesimo della potente strega Baba Yaga, e i loro costumi di Halloween divengono realtà. Nonostante il trauma iniziale, si riuniranno presto per sciogliere la maledizione e tornare la famiglia di sempre. Un film divertente e leggero, da gustare insieme ai più piccoli.

