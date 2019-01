Facce da Cult: Xavier Dolan

Oramai è considerato un cineasta di culto. Un regista, ma anche attore e sceneggiatore capace di sfornare sette film alle soglie dei trent’anni. E soprattutto capace di imporsi con il suo cinema per ben due volte al Festival di Cannes vincendo nel 2014 il Premio il Premio della giuria per Mommy e nel 2016 il Grand Prix per È solo la fine del mondo. Un vero e proprio fenomeno cinematografico a cui Sky Cinema Cult dedica l'intera serata di mercoledì 9 gennaio, in prima e seconda serata.

Due i film in programmazione nel consueto appuntamento Facce da Cult. Apre la programmazione monografica la prima visione de Gli amori Immaginari, secondo film di Dolan, qui anche interprete. Si tratta del racconto di un’amicizia messa in crisi dalla possibilità di una relazione amorosa. Francis e Marie sono migliori amici da tempo ma, quando conoscono Nicolas, se ne innamorano entrambi. Nicolas dal canto suo sembra apprezzare la compagnia sia del ragazzo sia della ragazza, ma così il rapporto tra Francis e Marie inizia a vacillare...

Chiude la serata Mommy , in cui Dolan si racconta nei panni del figlio problematico e borderline di una donna sola e spiantata che cerca disperatamente di tenerlo con sé e di non cedere a chi gli suggerisce un ricovero coatto; nei panni di un adolescente irrefrenabile e vulcanico (come irrefrenabile e vulcanico è il regista stesso nel suo modo di far cinema), che vede raddoppiarsi la figura materna con l'entrata in scena di una vicina di casa la quale, a sua volta, proietta su di lui le sue dinamiche di desiderio materno e i suoi lutti.