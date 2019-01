I 5 migliori remake nella storia del cinema

Negli ultimi anni le case cinematografiche hanno dato sempre più peso alla produzione di sequel o remake. Un fenomeno che mette in luce la mancanza di idee originali in grado di fare la differenza e che spinge all'utilizzo di “espedienti” per puntare sull’effetto nostalgia. Sequel, prequel, spin-off, adattamenti o remake sono ormai all’ordine del giorno, ma spesso la storia del cinema ci ha offerto esempi di rifacimenti in grado di superare addirittura la pellicola originale. Una trasformazione che può portare una pellicola poco conosciuta o non riuscita in pieno ad offrire una storia che con il lavoro giusto può diventare un grande successo. Abbiamo scelto cinque film, remake all’epoca ma divenuti molto più famosi delle pellicole originali.

La Mosca

David Cronenberg riesce a trasformare un’idea brillante in un film di grande successo. Jeff Goldblum interpreta uno scienziato che prova sulla sua pelle l’invenzione del teletrasporto. Attraverso incredibili effetti scenici, il film spinge sulla trasformazione e sul cambiamento del corpo del protagonista da essere umano a mosca. Deformazioni, mutazioni ed esplosioni che fanno da sfondo ad un’opera nettamente superiore all’originale “The Fly”, girato negli anni '50.

Scarface

In pochi ricorderanno che “Scarface” è in realtà il remake di una pellicola del 1932. Brian De Palma cambia scenario rispetto all’originale e passa da Chicago negli anni del proibizionismo a Miami negli anni ottanta. La storia è sempre quella di un immigrato, questa volta cubano, che conquista il comando del crimine. Tra droga e sesso, Al Pacino mette in scena un personaggio entrato nella storia del cinema e che ha cancellato l’originale “Scarface” degli anni '30 ispirato alle gesta criminose di Al Capone.

La cosa

John Carpenter decide di rivoluzionare il film di Howard Hawks e dirige quello che è diventato un cult della fantascienza e del fantahorror. Si tratta senza alcun dubbio di uno dei film più paurosi in assoluto con al centro una creatura mutaforma e un senso claustrofobico di chiusura che assale lo spettatore. Un vero capolavoro che riesce ad ergersi allo stesso livello del film originale “La cosa da un altro mondo”. Quest’ultimo, uscito nel 1951, è considerato uno dei classici del cinema di fantascienza.

A Star is Born

Il film di Bradley Cooper con protagonista Lady Gaga è la quarta versione di Hollywood di "A Star Is Born". Il debutto alla regia dell’attore americano punta sulla seconda versione migliore di una storia che risale agli anni '30. Il film del 1954 di George Cukor con Judy Garland è probabilmente il più noto, ma è un remake di quello di Wellman del 1937, che a sua volta è stato rifatto nel 1976 con Barbara Streisand come protagonista, ambientato invece nel mondo del rock. “A Star is Born” ha creato a tutti gli effetti una dinamica che si trova in tantissimi contesti, la storia d’amore tra una star affermata e un’attrice o cantante emergente. Mentre quest'ultima conquista sempre più i riflettori, lui viene messo in ombra, solo, abbandonato e vittima dell'alcolismo.

Ocean’s Eleven

Nel 2011 Steven Soderbergh dirige un cast d’eccezione per il remake di Ocean’s Eleven. L’amicizia tra George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia e Brad Pitt crea l’alchimia giusta tra i protagonisti e eleva il film come uno dei migliori remake della storia. La pellicola originale è del 1960 ed è interpretata dal clan Sinatra (Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis Jr). Entrambi i film raccontano l’incredibile rapina in una serie di casinò di Las Vegas. Il remake ha dato vita a due sequel oltre che a una rivisitazione tutta al femminile.