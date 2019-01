Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 1° gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

I delitti del BarLume - Hasta pronto Viviani, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Con Filippo Timi, ecco la dodicesima puntata della commedia targata Sky, ispirata al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi. Massimo scompare in Argentina, mentre l'omicidio di un latitante sconvolge le confortevoli strade di Pineta.

I delitti del BarLume - Il battesimo di Ampelio, ore 20:15 Sky Cinema Uno +1

Un nuovo imperdibile appuntamento con la serie di commedie targate Sky, tratte dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi. In questa undicesima puntata, il neoarrivato Beppe e il commissario Fusco indagano sulla misteriosa morte di un prete.

Film drammatici da vedere stasera in tv

American Hustle - L'apparenza inganna, ore 21:00 Sky Cinema Cult

David O. Russell dirige la cinepresa di questo film drammatico, con Anthony Zerbe, Robert De Niro, Jack Jones, Colleen Camp e Christian Bale. Abscam è il vero nome di un'operazione dell'FBI che negli anni '70 incastrò alcuni membri del congresso con l'aiuto di una coppia di noti truffatori. Irving Rosenfeld, che per anni aveva guadagnato promettendo a persone disperate grandi guadagni a fronte di piccole spese viene incastrato insieme alla sua socia e compagna Sydney Prosser e costretto dall'agente Richie DiMaso ad aiutare l'FBI nell'organizzazione di una truffa ai danni di politici e mafiosi. Quello che nessuno però si aspetta è la serie di problemi causati dalla vera moglie di Irving.

Valmont, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Milos Forman firma la regia di questa storia drammatica e dirige un cast d’eccezione composto da Colin Firth, Ian McNeice, Meg Tilly, Annette Bening e Henry Thomas. La storia è ambientata nella Francia pre-rivoluzionaria e racconta la scommessa tra il conte di Valmont e Madame Merteuil sulla possibilità di sedurre la purissima Madame de Tourvel. Valmont, maestro nell’usare i sentimenti umani a suo piacimento, finisce però intrappolato dai suoi stessi meccanismi perversi.

Frankenstein Junior, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

La regia è di Mel Brooks, mentre il cast di Frankenstein Junior comprende nomi illustri del cinema internazionale come Gene Hackman, Madeline Kahn, Cloris Leachman, Kenneth Mars e Teri Garr.

Il dottor Frederick Frankenstein (Wilder), discendente del famoso barone Victor, insegna medicina in una università americana e non ne vuol sapere di essere accomunato col suo famoso antenato anche se l’uomo è intelligente, bizzarro e isterico quanto basta per far sospettare una stretta parentela. Suo malgrado, il dottore lascia l’America e arriva in Transilvania, al famoso castello. Con l’aiuto del sinistro Igor e dell’assistente Inga, proprio come aveva fatto il suo antenato, costruisce in laboratorio la sua creatura, terrorizzando gli abitanti del luogo. Tuttavia, il mostro non è così malvagio come sembra. Il film è una rivisitazione di un classico tutta da scoprire su Sky Cinema Comedy.

Quasi amici, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Dopo un incidente di parapendio che lo ha reso paraplegico, il ricco e aristocratico Philippe assume come badante personale Driss, ragazzo di periferia appena uscito dalla prigione. L'improbabile rapporto di lavoro genera altrettanto improbabili incontri tra due universi opposti, che sfoceranno in un’amicizia folle, comica, profonda quanto inaspettata e che li renderà Intoccabili. Quasi Amici è un film diretto da Olivier Nakache e Eric Toledano, con François Cluzet, Anne Le Ny, Clotilde Mollet, Omar Sy e Christian Ameri.

Cattivi vicini, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Anche se Mac Radner è sposato con Kelly ed è genitore, per lui la maturità è ancora una conquista da raggiungere, nonostante la considerazione di cui gode nel suo ambiente. Nel momento in cui la famigliola decide di andare a vivere in un quartiere residenziale, sembra avvicinarsi alla più tradizionale delle vite borghesi. Quando però una confraternita di giovani privi di qualsiasi inibizione gli si va a installare a pochi passi di distanza le cose cambiano. Si tratta di un film piacevole e divertente, firmato da Nicholas Stoller e con Lisa Kudrow, Rose Byrne, Seth Rogen, Zac Efron e Christopher Mintz-Plasse.

Film azione da vedere stasera in tv

The Equalizer - Il vendicatore, ore 21:00 Sky Cinema Max

Un film d’azione imperdibile con un cast eccezionale composto da Bill Pullman, Denzel Washington, Marton Csokas, Melissa Leo e Vladimir Kulich. L’ex agente della Cia, Robert McCall, lavora come impiegato presso un supermercato del fai da te. Vive in solitudine in un appartamento spoglio e ogni sera cena da solo al diner sotto casa. È lì che incontra Alina, una prostituta russa adolescente tiranneggiata dal suo magnaccia Slavi. Quando la donna finisce in ospedale per via delle botte di Slavi, Robert rispolvera il suo istinto omicida: partendo da Slavi e la sua gang risale la scala gerarchica del crimine russo, imbattendosi nello psicopatico killer Teddy e nel suo capo Vladimir Pushkin. Un film avvincente e pieno di colpi di scena, da non perdere assolutamente.

Dunkirk, ore 21:15 Premium Cinema

Con la regia di Christopher Nolan e un cast composto da Kenneth Branagh, Mark Rylance, James D'Arcy, Cillian Murphy e Tom Hardy, Dunkirk è un film perfetto per chi ama le pellicole d’azione.

Nel maggio del 1940, sulla spiaggia di Dunkirk, 400mila soldati inglesi si ritrovano accerchiati dall'esercito tedesco. Colpiti da terra, da cielo e da mare, i britannici organizzano una rocambolesca operazione di ripiegamento. Il piano di evacuazione coinvolge anche le imbarcazioni civili, requisite per rimpatriare il contingente e continuare la guerra contro il Terzo Reich. L'impegno profuso dalle navi militari e dalle little ship assicura una “vittoria dentro la disfatta”, una promessa per l’avvenire di una futura liberazione del continente.

L'uomo d'acciaio, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Diane Lane, Laurence Fishburne, Kevin Costner, Russell Crowe e Harry Lennix recitano in questo film d’azione diretto da Zack Snyder. Il pianeta Krypton, esaurite le risorse naturali, è condannato a implodere. A pochi giorni dalla fine e nei giorni del colpo di stato del generale Zod, nasce un bambino destinato a cambiare la vita di un pianeta più giovane e lontano. Figlio di Jor-El, scienziato e luminare di Krypton, Kal viene imbarcato su una navicella e lanciato nello spazio con il codice genetico del suo popolo. Atterrato in Kansas e sopravvissuto ai genitori, Kal viene recuperato dai coniugi Kent, che lo educano con amore e senso etico. Molto presto però la natura aliena e formidabile di Clark prende il sopravvento emarginandolo dal mondo. Diventato uomo dentro al corpo di un dio, lascia la casa paterna in cerca delle proprie origini.

Fast & Furious 7, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Kurt Russell, Djimon Hounsou, Vin Diesel, Tony Jaa e Dwayne Johnson recitano da protagonisti di questo film ormai indimenticabile, diretto da James Wan. Deckard Shaw, fratello di Owen, ridotto in fin di vita da Dominic Toretto e dalla sua gang, è pronto a scatenare la sua sete di vendetta, avvalendosi delle tecniche di guerra apprese lavorando per i servizi segreti britannici. La situazione sembra disperata finché la CIA non si offre di aiutare Toretto e i suoi, a condizione che questi recuperino Ramsey, un hacker straordinario, rapito da dei pericolosi terroristi. Si tratta del settimo episodio della serie inaugurata nel 2001 da Rob Cohen, da guardare e riguardare se si ama l’azione e i film con tanta adrenalina.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

Nelle pieghe del tempo, ore 21:15 Sky Cinema +24

Oprah Winfrey, Reese Witherspoon e Chris Pine recitano in un classico fantasy sull'adolescenza targato Disney. La pellicola racconta il viaggio di un trio di ragazzini nello spazio per ritrovare un astrofisico scomparso.

Speciali d’intrattenimento da vedere stasera in tv

Shrek – Speciale, ore 21:15 Sky Cinema Christmas

Scopri tutti i segreti di Shrek. Dopo il grande successo del primo film, ne vengono girati altri tre: Shrek 2 (2004), Shrek terzo (2007) e Shrek e vissero felici e contenti (2010). Inoltre sono stati realizzati anche dei cortometraggi e degli spin off che hanno come protagonista un personaggio secondario della serie, il Gatto con gli Stivali, che tanto nella versione inglese che in quella italiana è doppiato da Antonio Banderas. La voce dell'orco Shrek in italiano è invece di Claudio Cecchetto.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Gli Aristogatti, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un film d’animazione senza tempo, da vedere con tutta la famiglia. Tratto da una storia di Tom McGowan e Tom Rowe, questo lungometraggio firmato Disney regala da oltre 30 anni divertimento ed emozioni con la contagiosa simpatia dei suoi personaggi: dalla Principessa ai suoi gattini, dal perfido Edgar al furbo Romeo, “er mejo der Colosseo”, per non parlare della band di Scat Scat con il talento del jazz. Il film è stato realizzato con la regia di Wolfgang Reitherman.

Mulan, ore 20:10 Sky Cinema Family +1

Da un poema cinese di duemila anni fa, arriva su Sky la storia della giovane Mulan, che si traveste da uomo per sostituire nella guerra il padre infermo, nel momento in cui gli Unni superano la Grande Muraglia e minacciano la Cina. La giovane eroina riesce a salvare la vita dell’imperatore e di tutti i cinesi, grazie anche all’aiuto di simpatici personaggi. Mulan è un film Disney da vedere con tutta la famiglia e un esempio di coraggio senza distinzioni di genere.

Film romantici da vedere stasera in tv

Se scappi, ti sposo, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Se scappi ti sposo è un film diretto da Garry Marshall con Richard Gere, Paul Dooley, Julia Roberts Hector Elizondo e Joan Cusack. Racconta la storia del reporter newyorkese Ike Graham in cerca di un'idea interessante a cui dedicare il nuovo articolo della sua rubrica su USA Today. Al pub dove solitamente trova ispirazione conosce un uomo sconsolato che gli racconta di una donna che ha sistematicamente abbandonato all'altare ogni suo sposo nel giorno delle nozze. Il giornalista decide così di scrivere un articolo sulla “sposa in fuga”, mettendo in moto una serie di incontri e una storia d’amore inaspettata.

Film thriller da vedere stasera in tv

Secret Window, ore 21:15 Sky Cinema Max +1

David Koepp firma la regia di questo thriller tratto da un romanzo di Stephen King, con tanti momenti di suspense, misteri e intrighi. Mort, celebre scrittore, attraversa un periodo nero: ha appena divorziato, non riesce a scrivere niente e dorme tutto il giorno. Sembra aver toccato il fondo, ma poi compare il il misterioso John Shooter, che, manoscritti alla mano, lo accusa di avergli copiato un racconto. Inoltre, l'uomo non sembra molto propenso a discutere la questione civilmente. Con Timothy Hutton, John Turturro, Johnny Depp, Charles S. Dutton e Len Cariou.

