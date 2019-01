2019, tutti i film attesi al cinema nati da un romanzo

Prima arriva il libro, qualche tempo dopo il film. Il prossimo anno vedremo sugli schermi un gran numero di pellicole tratte da romanzi e best seller: ecco i titoli più attesi del 2019 che dalle pagine dei libri si sono trasferiti davanti alla macchina da presa.

“Piccole donne” di Louisa May Alcott

Alzi la mano chi durante l’infanzia non ha letto le avventure di Meg, Jo, Beth e Amy. Il romanzo rappresenta il lavoro più celebre dell’autrice Louisa May Alcott, che pubblicò il libro per la prima volta (originariamente era diviso in due volumi) nel 1868. Considerato “un classico della letteratura dell’infanzia”, ha ispirato un remake cinematografico, atteso nelle sale per la fine del 2019. Alla regia ci sarà la Greta Gerwig di Ladybird; nel cast Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Timothee Chalamet, Laura Dern, James Norton e Meryl Streep.

“Poirot sul Nilo” di Agatha Christie

Un misterioso omicidio porta il detective belga Hercule Poirot, protagonista del romanzo di Agatha Christie pubblicato nel 1937, a viaggiare prima in Egitto, poi nell’Europa Orientale, imbarcandosi sulla barca a vapore Karnak lungo il famoso fiume. Il giallo aveva già ispirato un film nel 1978, ora torna in scena come sequel di Assassinio sull’Orient Express del 2017. Ritroviamo alla regia Kenneth Branagh, anche nei panni del protagonista Poirot, e nel cast vedremo Armie Hammer e la Gal Gadot di Wonder Woman. Secondo la webzine Variety il film dovrebbe uscire nel dicembre del 2019, nonostante la produzione non sia ancora cominciata.

“Pet Sematary” di Stephen King

Un lettore online lo definisce come "il romanzo più spaventoso che Stephen King abbia mai scritto" e ora la suspense e l’orrore protagonisti del romanzo del 1983 arrivano sul grande schermo. Atteso per il 5 aprile 2019, il teaser trailer - con un gatto al centro della scena - dà già un’idea di quanto possa essere spaventosa la pellicola. Con John Lithgow e Jason Clarke.

“Dove vai Bernadette?” di Maria Semple

Uscito nell’agosto del 2012, il libro si sviluppa intorno alla scomparsa di Bernadette Fox: “E’ un romanzo da leggere compulsivamente, scritto in una maniera irresistibile e molto toccante sul ruolo di madre e figlia nel mondo”, si legge online. Sul grande schermo si presenterà come una commedia drammatica con Cate Blanchett nei panni di Bernadette, Kristin Wig, Troian Bellisario e Judy Greer. A marzo 2019 negli Stati Uniti.

“Il cardellino” di Donna Tartt

Scritto nel 2013, è il terzo romanzo dell’autrice e narra le vicissitudini di Theo Decker, un ragazzino di tredici anni scosso dalla prematura scomparsa della madre. Donna Tartt con Il cardellino ha vinto il Premio Pulitzer per la narrativa del 2014. Nelle sale ad ottobre 2019, la trasposizione cinematografica porta in scena Nicole Kidman, Sarah Paulson, Luke Wilson, Jeffrey Wright e Ansel Elgort nel ruolo di Theo.

“L'amore è un difetto meraviglioso” di Graeme Simsion

Romanzo d'esordio dell’autore nel 2012, è il primo libro di una trilogia di successo che segue la storia di Don, un genetista di 39 anni che non ha mai avuto un secondo appuntamento. Quindi si imbarca in un test scientifico e metodico per trovare il partner perfetto, ma poi arriva Rosie, "la donna più incompatibile del mondo"... Il best seller diventa film: in uscita nel 2019, originariamente doveva esserci Jennifer Lawrence nel cast, ora secondo alcuni rumors Ryan Reynolds sta valutando il lavoro.

"Il buco nel rumore" di Patrick Ness

Il libro, prima parte della trilogia di Chaos Walking, che dà il titolo al film, introduce Prentisstown, un posto dove tutti possono sentire i pensieri degli altri. Tuttavia, il protagonista Todd, scopre un modo per liberarsi da tutto quel frastuono. Nella pellicola, in uscita a marzo 2019, ci sarà Tom Holland nelle vesti di Todd, Daisy Ridley, Nick Jonas e David Oyelowo.