Tutti lo sanno: ecco Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia sul set e nella vita

Mancava da un po' sul grande schermo. Ora l'attesa è finita. Anzi è agli sgoccioli. Arriva infatti al cinema, l'8 novembre, Tutti lo sanno, il film di Asghar Farhadi che riporta sullo schermo Penelope Cruz e Javier Bardem. Nell'attesa ecco un video che ripercorre le tappe clou di una delle coppie, sul set e nella vita, più amate di Hollywood: li vediamo in alcuni momenti di Prosciutto Prosciutto film del 1992 di Bigas Luna. Poi passiamo a Vicky Cristina Barcellona diretto nel 2008 da Woody Allen e infine Loving Pablo film del 2017 diretto da Fernando León de Aranoa che racconta il Pablo Escobar meno noto alle cronache, quello che ha conosciuto solo la moglie.



In Tutti lo sanno, Penelope Cruz è Laura, una donna che ritorna nel paese della sua infanzia in occasione del matrimonio della sorella. Ora vive in Argentina ed è sposata con uomo che non ama più; ha due figli che ama più di se stessa. Nella provincia della Rioja, dove è cresciuta, ritrova gli affetti più cari e anche Paco (Javier Bardem), amico della giovinezza e compagno per un periodo. Il matrimonio è meraviglioso, i festeggiamenti fantastici ma in un attimo arriva il dramma: la figlia di Laura viene sequestrata: ora si vedono i veri volti delle persone e comprendi che...tutti lo sanno.