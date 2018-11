Vent'anni dopo torna Il Gladiatore: tutto è pronto per il sequel

Tutto vero. A distanza di quasi 20 anni dal successo mondiale de Il Gladiatore, Ridley Scott è pronto a dirigere il sequel della pellicola. A rivelarlo è il sito Deadline, che spiega come lo sceneggiatore Peter Craig già al lavoro sullo script. La storia dovrebbe essere incentrata su Lucio, figlio di Lucilla (Connie Nielsen), salvato insieme alla madre da Massimo Decimo Meridio.



Uscito nelle sale cinematografiche nel 2000, la pellicola originale incassò la bellezza di 457 milioni di dollari ottenendo 11 nomination agli Oscar e vincendone cinque, tra cui quello per il Miglior film e il Miglior attore protagonista con Russell Crowe. A 18 anni dall'uscita del film, Crowe è tornato a Roma (anche se la pellicola venne in realtà girata tra Italia, Malta, Tunisia e Marocco), per un evento benefico, Il Gladiatore in concerto, volto a raccogliere fondi per la campagna del Rotary End Polio Now.