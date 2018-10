Sherlock Holmes 3, tutto ciò che sappiamo del film

L'ultimo capitolo della serie che ha preso il via sul grande schermo nel 2009 arriverà nelle sale nel 2020. Nel cast ritroveremo Jude Law nei panni di Watson e Robert Downey Jr. in quello dello squinternato investigatore. Ecco ciò che sappiamo della pellicola

Le avventure dello strambo detective diretto da Guy Ritchie hanno preso il via sul grande schermo nel 2009 con Sherlock Holmes, seguito da Sherlock Holmes - Gioco di ombre, due anni più tardi. Ora il terzo capitolo della serie è in fase di lavorazione, ma bisognerà avere un po’ di pazienza: approderà nelle sale il 25 dicembre 2020.



Ecco cosa sappiamo del film.

Watson e Holmes

Nei panni dei personaggi principali ritroveremo Robert Downey Jr. nelle vesti dello strambo Sherlock Holmes, e il suo braccio destro, il Dr. John Watson, interpretato ancora una volta da Jude Law. Quando il franchise ha preso il via, Robert Downey Jr era reduce del grande successo ottenuto dal primo film su Iron Man che ha lanciato il Marvel Cinematic Universe nel 2008, ed è entrato con entusiasmo nel cast dell'adattamento cinematografico live-action di Guy Ritchie basato sul personaggio creato da Sir Arthur Conan Doyle.



Guy Ritchie alla regia di Sherlock Holmes 3?

Non c'è ancora nessuna conferma ufficiale in merito alla regia del film: dietro alla macchina da presa del terzo film su Sherlock Holmes ci sarà nuovamente Guy Ritchie? Dopo avere diretto i primi due film nella serie cinematografica, il regista cinquantenne ha continuato a lavorare sui generi più vari, da Operazione U.N.C.L.E. a King Arthur - Il potere della spada. Al momento è impegnato con il remake di Aladdin della Disney, in uscita l'anno prossimo.



Chris Brancato scrive Sherlock Holmes 3

Dietro allo script del terzo capitolo della serie c’è il noto sceneggiatore. Prima di lui erano stati presi in considerazione altri nomi: nel 2016, quando si è iniziato a parlare di un trequel, lo studio ha assemblato una squadra di scrittori per creare la storia e la sceneggiatura di Sherlock Holmes 3, che includeva Nicole Perlman (Guardiani della Galassia Vol. 1), Gary Whitta (Libro di Eli, Rogue One: A Star Wars Story), Justin Malen (il remake di Baywatch), Ginevra Dworet-Robertson (il remake di Tomb Raider) e Kieran Fitzgerald (Snowden). Alla fine è il turno di Brancato, già autore di serie come X-Files e Beverly Hills 90210.



Sherlock Holmes al box office

Il franchise è redditizio: i primi due film della saga mystery thriller diretti da Guy Ritchie hanno incassato complessivamente 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale, a fronte di un investimento pari a 215 milioni di budget di produzione. Quale titolo ha incassato di più? Stando ai dati di Box Office Mojo, il primo weekend di lancio è andato molto bene per Sherlock Holmes che ha messo a segno un incasso di 62 milioni di euro, saliti complessivamente a 524 milioni. Il sequel, Sherlock Holmes – Gioco di ombre, ha superato la soglia dei 545 milioni e 400 mila dollari di incasso nel mondo, 39 milioni dei quali solo nel weekend di lancio.



Dove eravamo rimasti



Dopo avere sventato il piano del Professor Moriarty (con il volto di Jared Harris) che voleva scatenare una guerra in Europa, in Sherlock Holmes - Gioco di ombre, il detective apparentemente si sacrifica per proteggere Watson e la moglie Mary. Sherlock e Moriarty sono caduti nelle cascate di Reichenbach, lasciando un grande vuoto nella vita di Watson. Almeno fino a quando, mentre Watson si prepara a partire per la luna di miele, riceve un misterioso pacco, scoprendo che Holmes era rimasto nascosto nel suo studio fino a quel momento, utilizzando uno dei suoi trucchi più bizzarri.