Kristen Stewart per Charlie’s Angels

Elizabeth Banks ha trovato i suoi Angeli. Il reboot di Charlie's Angels diretto dalla Banks ha completato il suo cast, aggiudicandosi insieme alle già confermate Naomi Scott e Ella Balinska, un nuovo angelo con il volto di Kristen Stewart.



I nuovi Angels

Conosciuta al grande pubblico per avere interpretato la parte di Bella nella saga di Twilight, al fianco del baby sex symbol Robert Pattinson, da quando nel 2012 la Stewart ha dismesso i panni del vampiro si è vista raramente sul grande schermo. Così la parte all’interno del reboot di Charlie’s Angels potrebbe rappresentare per la giovane attrice un’importante svolta per tornare sotto alle luci della ribalta, mostrandosi in un ruolo inedito, per lei che mai ha recitato in un film di azione. Ad affiancarla sul set ci saranno Naomi Scott, che ha già recitato con la Banks nel film sui Power Rangers dello scorso anno, e l'attrice inglese Ella Balinksa. Anche Elizabeth Banks, al timone della pellicola, apparirà nei panni di Bosley, l’assistente di Charlie.



Dalle origini al reboot

Per rivedere sul grande schermo i tre affascinanti agenti segreti bisognerà aspettare l’autunno, stando a quanto riporta la webzine Variety, infatti, la data di uscita del film – prevista inizialmente per l’estate - sarebbe stata posticipata. Quello delle Charlie’s Angels è un mito senza tempo: le protagoniste hanno esordito sul piccolo schermo nel 1976, tenendo il pubblico incollato alla tv per ben cinque stagioni, fino al 1981. Un primo adattamento cinematografico c’è stato nel 2000, quando nei panni degli Angeli di Charlie hanno recitato le star Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu, mentre Bill Murray ha prestato il volto all’assistente Bosley. Il film ha registrato un buon successo al box office, incassando oltre 264 milioni di dollari. Il trio dirompente si è poi riunito tre anni più tardi per il sequel Charlie's Angels: Full Throttle, con Bernie Mac nei panni di Bosley e la partecipazione di Demi Moore.







Le Charlie’s Angels del futuro

Il film si concentrerà sulla prossima generazione di angeli che lavorano per il misterioso Charlie e la sua agenzia di investigazione privata. Quella che ci troveremo di fronte sarà un’attività che si è evoluta nel tempo, raggiungendo una certa rilevanza a livello mondiale. Dunque, non ci sarà da stupirsi se fra i clienti dell’agenzia si troveranno soggetti dalle richieste più incredibili, i cui affari verranno trattati con la massima riservatezza e professionalità da team altamente qualificati di agenti segreti sparsi in tutto il mondo. "Charlie's Angels - racconta la Banks - per me è uno dei marchi originali più importanti per celebrare l’emancipazione della donna degli anni '70. Questo film onora l'eredità di Charles Townsend e della sua agenzia mentre introduce una nuova era di Angeli moderni e globali. Non potrei essere più entusiasta di lavorare con Kristen, Naomi ed Ella per portare sugli schermi di tutto il mondo questa storia”.