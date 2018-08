Altamira: una scoperta archeologica e di amore paterno

Mercoledì 8 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno arriva Altamira, pellicola con Antonio Banderas nei panni di un archeologo in procinto di fare la scoperta della vita. Che non è solo quella archeologica ma quella del suo amore nei confronti della figlia

di Camilla Sernagiotto

Per un archeologo qual è la scoperta più importante che si possa fare?

Quella dell’amore verso la propria figlia è di sicuro in cima alla lista.

Ma nel caso di Marcelino, interpretato da un eccezionale Antonio Banderas nel film Altamira in onda mercoledì 8 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno, vi è un’altra grande scoperta che segnerà indelebilmente la sua vita.

Indelebilmente, esattamente come le antiche pitture sulla volta della Grotta di Altamira che portò alla luce Marcelino Sanz de Sautuola, l’archeologo che realmente fece la scoperta dei dipinti preistorici a fine Ottocento.

Proprio la grotta di Altamira in Cantabria, nel Nord della Spagna, è lo scenario del film Altamira. E, più che di scenario, si potrebbe parlare di vera protagonista se a oscurarne il fascino non ci fosse il bell’Antonio.

Diviso tra scoperte archeologiche e amore paterno in questo dramma ambientato nel 1879, Banderas interpreta in maniera mirabile e charmant lo studioso che assieme alla figlia di nove anni scoprirà i più antichi dipinti preistorici mai rinvenuti prima, raffiguranti una mandria di bisonti.

Nonostante si tratti di un evento eccezionale, tutti guarderanno con sospetto questa scoperta: dalla Chiesa Cattolica alla comunità scientifica fino alla madre della bambina, Marcelino si ritroverà proprio tutti contro.



Con un cast eccezionale che vede Antonio Banderas affiancato da un altro divo hollywoodiano del calibro di Rupert Everett, questa pellicola ha tutte le carte in regola per essere un film da chapeau.

Non perdete Altamira, in onda mercoledì 8 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno.