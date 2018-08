Aiuto, ho ristretto mamma e papà: grandi guai in miniatura

Come gestire una scuola popolata dai fantasmi e i propri genitori ridotti in miniatura per magia? Lo scoprirà il protagonista del film in prima tv martedì 7 agosto alle 21.00 su Sky Cinema Family.

Nel 1989 Rick Moranis era il protagonista di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, commedia cult in cui un inventore rimpiccioliva per sbaglio i suoi figli. Sono passati quasi trent’anni e adesso è tempo di fare giustizia riservando lo stesso trattamento ai genitori. Come? Con Aiuto, ho ristretto mamma e papà, film in onda in prima visione tv martedì 7 agosto alle 21.00 su Sky Cinema Family (canale 306).



Sequel del film tedesco del 2015 Aiuto, ho ristretto la prof!, questa divertente commedia per tutta la famiglia diretta da Tim Trageser vede tornare lo stesso protagonista del capitolo precedente, il giovane Felix, interpretato ancora una volta dal bravo Oskar Keymer. Solo che, come suggerisce il titolo, a farne le spese questa volta non sarà una professoressa, ma mamma e papà.

Per Felix sono tempi duri: la sua scuola è popolata dai fantasmi, alcuni dei quali sono tutt’altro che amichevoli. Come se non bastasse, i suoi genitori vogliono trasferirsi a Dubai, costringendolo ad abbandonare la sua amata casa e i suoi amici.

Per fortuna non tutto è perduto, anche se la soluzione ai problemi di Felix rischia di portare a grattacapi ben peggiori, quando sua madre e suo padre finiscono rimpiccioliti per magia. Gestire sia i fantasmi che i propri genitori in miniatura si rivelerà tutt’altro che facile per il povero ragazzo.