Il meglio di Giffoni è Il viaggio di Amelie: una storia di coraggio e amicizia

Martedì 24 luglio alle 21.00 su Sky Cinema Family, all'interno del ciclo Family Film Festival - Il meglio del Giffoni andrà in onda in prima tv IL VIAGGIO DI AMELIE

Amelie ha tredici anni ed è convinta di essere la ragazza più tosta di tutta Berlino. Nessuno può dirle cosa deve e cosa non deve fare. Sa cosa è meglio per lei e non ha bisogno di essere consigliata da nessuno. Tanto meno dai suoi genitori. Nessuno può dirle quello che deve fare. Ma sono proprio loro, mamma e papà, che la obbligano a un ritiro forzato sulle Alpi, in una clinica specializzata che dovrebbe aiutarla a superare il suo problema di asma, soprattutto dopo l'ennesimo attacco che fa spaventare un po’ tutti. Ma Amelie non vuole proprio sottomettersi a quelle cure che trova inutili e incomprensibili. E così fugge sulle montagne…

Fugge via, lontano da tutto e da tutti. I genitori, preoccupatissimi, la cercano. Per fortuna, però, Amelie è al sicuro con Bart, un ragazzo che vive ad alta quota e che la ragazzina incontra casualmente mentre era intenta a cercare un rifugio dal maltempo. Amelie trova Bart un ragazzo bizzarro, che conosce le montagne a memoria e le dice di non sottovalutarle. Ma Amelie non è convinta e, come suo solito è restia ad ascoltare suggerimenti altrui. Solo quando il ragazzo le salva la vita, Amelie si rende conto del valore di Bart. Venuto a conoscenza della malattia di Amelie, Bart le racconta di un'antica tradizione: i miracolosi fuochi delle Alpi che aiutano a curare le malattie di uomini e animali. Intenzionati a raggiungere i fuochi in tempo, i ragazzi partono per un'avventura nel segno della speranza e della vera amicizia.