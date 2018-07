Edhel, storia della “bambina-elfo”

Sabato 21 luglio alle 21 va in onda in prima visione tv su Sky Cinema Family Edhel, fantasy tutto italiano su una bambina con una particolare malformazione che la fa assomigliare a un elfo.

Già girare un film fantasy in Italia potrebbe apparire come un atto coraggioso. Se poi il fantasy in questione ha dietro una storia davvero poco convenzionale come quella di Edhel di Marco Renda, in prima visione tv sabato 21 luglio alle 21 su Sky Cinema Family (canale 306) all’interno del ciclo Family Film Festival – Il meglio del Giffoni, allora dobbiamo parlare di vera e propria impresa.

La storia: Edhel è una ragazzina affetta da una particolare malformazione del padiglione auricolare, per cui si ritrova con le orecchie a punta proprio come quelle degli elfi delle favole. I suoi coetanei, come spesso avviene a quell’età, sono feroci e non perdono occasione di mettere alla gogna la diversità, coadiuvati dalle nuove tecnologie.

Per Edhel, quindi, la scuola è un vero inferno. A offrirle uno spiraglio arriva un bidello appassionato di narrativa fantastica, che la introduce al mondo del fantasy, convincendola che le sue orecchie a punta sono un chiaro indizio della sua appartenenza alla stirpe degli elfi.

Fresco, mai scontato, Edhel convince, ma non offre soluzioni facili, quasi magiche, al problema del bullismo. Costantemente in bilico tra realtà e fantasia, dimostra come alle volte anche con pochi mezzi si possa confezionare una piccola grande storia, a patto di avere un’idea forte a sostenerla.

Merita una menzione speciale Gaia Forte, la giovane interprete che riesce a risultare convincente nei panni della peculiare protagonista di Edhel. E, viste le ottime premesse, la speranza è quella di vedere presto il regista Marco Renda cimentarsi con un lungometraggio.