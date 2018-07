Commettere 13 Peccati per diventare milionari

Appuntamento in prima tv, martedì 24 luglio alle 21.00 su Sky Cinema Max - Suspense e adrenalina nel remake del film tailandese 13: Game of Death. Elliot, un coordinatore di servizi sociali, è in procinto di sposare la fidanzata nonostante stia affogando nei debiti. Una misteriosa telefonata lo informa però che le telecamere nascoste di un game show lo stanno riprendendo e che per vincere il premio milionario deve portare a termine 13 compiti che gli saranno assegnati. Man mano che li porta a termine effettivamente il suo conto in banca comincia a lievitare, ma le richieste si faranno sempre più estreme

13 Peccati è il remake del film tailandese 13: Game of Death. Essere disposti a tutto per denaro. È la tematica a cui ruota intorno il film. Ed è quello che capita a Elliot Brindle, protagonista di 13 Peccati che, pur di vincere il premio milionario messo in palio in occasione di un inquietante game show, si scopre capace di azioni inaspettatamente cruente e immorali. Nel corso di una serata come tante, Elliot viene intercettato da una misteriosa telefonata che lo informa di essere sorvegliato dalle telecamere nascoste di un game show a cui è viene invitato a partecipare.

All’inizio sembra tutto molto semplice. Richieste facili e un immediato bonifico a suo favore. Premesse che sicuramente stuzzicano l’appetito di chi è nei debiti fino al collo e con una difficile situazione familiare da gestire: un fratello con problemi mentali da gestire, un padre invalido bisognoso di attenzioni e un matrimonio alle porte da organizzare. E allora, tanto vale provare. Le regole? Portare a termine tutti i tredici compiti che verranno assegnati a Elliot (i 13 peccati per l’appunto). A ogni prova superata il bonifico della cifra corrispondente è immediato. Dopo le prime semplici richieste il conto in banca di Elliot comincia a lievitare e l’uomo, nonostante sia estremamente scettico, decide di continuare la sfida nella speranza di accumulare l’intera cifra e di saldare i suoi debiti. Man mano che il gioco va avanti, però, i compiti diventano sempre più estremi ed Elliot si ritrova intrappolato in orrori guidati da spettatori invisibili che lo conducono fino ad un devastante punto di non ritorno.