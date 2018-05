Tonno spiaggiato: il trailer del film

Frank Matano torna al cinema con una commedia scritta insieme al regista Matteo Martinez, in sala dal 10 maggio per Vision Distribution. Francesco è un comico che viene lasciato dalla sua ragazza e non se ne fa una ragione. Dopo numerosi e maldestri tentativi, miseramente falliti, escogita un piano: uccidere una parente di Francesca, la vulcanica e bizzarra zia Nanna, per poter finalmente rivedere la ex al suo funerale. GUARDA IL TRAILER

Se volete sentirvi straniati da un film, se volete ridere non seguendo lo schema del “politicamente corretto”, se volete, insomma immergervi in una storia a tratti surreale allora è tempo di andare al cinema e vedere Tonno spiaggiato in sala dal 10 maggio con Vision Distribution.



La domanda "come si ammazza la vecchia?" dà il via al demenziale piano diabolico omicida di Francesco (Frank Matano), in questa black comedy, opera prima di Matteo Martinez (già complice artistico alle Iene e sul web dell'attore, con cui firma anche la sceneggiatura). Matano interpreta Francesco, aspirante stand-up comedian che riesce a far ridere il pubblico solo quando si mette a dispensare battute cattive sulla fidanzata Francesca (Marika Costabile), giunonica e dolce. La ragazza non gliela perdona e lo lascia, ma lui non si rassegna. Dopo essere riuscito a riavvicinarla e consolarla al funerale della nonna, Francesco concepisce il piano delirante di uccidere un altro 'caro' dell'ex fidanzata, per di avere un altro momento così con lei.

La scelta cade sull'implacabile Zia Nanna (Lucia Guzzardi), fan sfegatata di Padre Pio e di Miss Italia, sprezzante del pericolo e senza freni nei giudizi sugli altri, dalla nipote all'amica romena. Francesco la avvicina fingendosi prete, Don Gesù, ma far fuori la vecchietta si rivela molto più difficile del previsto, nonostante l'aiuto del migliore amico Niccolò (Niccolò Senni) che elabora il lutto per la madre morta in stile simil Norman Bates.