5 canali Premium Cinema su Sky Cinema

Nei prossimi mesi in arrivo su Sky anche i canali Premium di Serie TV e i migliori contenuti saranno disponibili anche su Sky On Demand

Da oggi l’offerta Cinema di Sky diventa ancora più ricca: 5 canali Premium Cinema in Alta Definizione senza costi aggiuntivi per i clienti Sky Cinema con Sky HD. Oltre 3.000 film all'anno di ogni genere, ancora più prime visioni, il meglio delle grandi major con i filom campioni d'incasso.

virtù del duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset annunciato lo scorso 30 marzo, da oggi i 5 canali di cinema finora disponibili solo su Mediaset Premium sono visibili, senza costi aggiuntivi, a tutti gli abbonati Sky via satellite con pacchetto Sky Cinema e servizio Sky HD attivo.

Si arricchisce così l’offerta Cinema di Sky, che propone una scelta di grandi film mai così completa: ai 12 canali di Sky Cinema si aggiungono infatti i 5 canali Premium Cinema tutti in HD. Oltre 3.000 film all’anno di ogni genere, ancora più prime visioni, le pellicole firmate dai migliori registi, con le grandi star di Hollywood e non solo. Su Sky, il meglio delle grandi major cinematografiche con i film campioni d’incasso e più attesi della stagione, le grandi saghe (come quella delle Principesse Disney, con un canale dedicato in onda fino al 6 maggio) e il meglio del cinema italiano.

Tutti i clienti Sky via satellite con Sky Cinema e Sky HD possono da oggi accedere anche a Premium Cinema (canale 313) e Premium Cinema +24 (canale 314), con ancora più anteprime e blockbuster hollywoodiani, Premium Cinema Energy (canale 315), dedicato al cinema d’azione, al brivido e all’horror, Premium Cinema Emotion (canale 316), con le commedie romantiche e le storie più emozionanti, Premium Cinema Comedy (canale 317), interamente dedicato alla commedia e al divertimento, dai cult italiani ai film comici di maggior successo.

Nelle prossime settimane sui canali Sky Cinema da non perdere le prime tv di film come Il premio, Baby driver – Il genio della fuga, Alien: Covenant, Emoji – Accendi le emozioni, Sono tornato, Overdrive, Blade Runner 2049, Cars 3, The War – Il pianeta delle scimmie, Codice Unlocked – Londra sotto attacco e Quando un padre.

A questi titoli si aggiungono le anteprime che Premium Cinema proporrà nel mese di maggio, come La legge della notte, Kong: Skull Island, Atomica bionda, Cattivissimo Me 3 e Moglie e marito.

Nei prossimi mesi in arrivo su Sky anche i 4 canali di serie TV di Mediaset Premium e i migliori contenuti saranno disponibili anche in modalità non lineare su Sky On Demand.