Gli ultimi non saranno i primi con Glory-Non c'è tempo per gli onesti

Appuntamento, in prima tv, sabato 28 aprile alle 21.00 su Sky Cinema Cult - Dopo The Lesson – Scuola di vita, i registi Kristina Grozeva e Petar Valchanov mettono in luce contraddizioni e storture di una società piagata dalla corruzione. Dopo aver riconsegnato dei soldi trovati sui binari, un ferroviere è invitato all’evento stampa per incontrare il ministro dei trasporti e ricevere un orologio in premio per il suo gesto di onestà. L’addetta stampa del ministro però trattiene il vecchio orologio del ferroviere in occasione della consegna di quello nuovo, ma poi finisce per perderlo. Inizia così la lotta del ferroviere per tornarne in possesso. E da qui si scatenano una serie di eventi estremamente spiacevoli.