Aspettando Avengers: Infinity War, una serata al Max

In attesa dell’uscita del film Marvel nelle sale, lunedì 23 aprile su Sky Cinema Max dal preserale alla seconda serata vanno in onda tre dei superhero movie più amati degli ultimi anni: Spider-Man: Homecoming, Guardiani della Galassia Vol.2 e Doctor Strange.

L’attesa per Avengers: Infinity Wars, il nuovo film dei Vendicatori che riunisce tutti i più amati supereroi del Marvel Cinematic Universe, è davvero alle stelle. La pellicola non è solo tra i film più anticipati di questo aprile, ma di tutta quanta l’annata cinematografica. Per prepararsi degnamente all’uscita nelle sale di mercoledì 25, Sky Cinema Max ha pensato a una serata davvero speciale.

Aspettando Avengers: Infinity War, in programma lunedì 23 aprile sul canale 312, porterà nelle nostre case tre imperdibili film dell’universo Marvel, tra i più amati degli ultimi anni. Si comincia nel preserale con il “ritorno a casa” dell’Uomo Ragno in Spider-Man: Homecoming, pellicola che dà un colpo di spugna a quanto detto finora al cinema sul popolare supereroe e fa ripartire la sua saga con protagonista un eccezionale Tom Holland.

Segue in prima serata Guardiani della Galassia Vol.2, sequel del film che contro ogni aspettativa è diventato uno dei favoriti del pubblico e ha infranto vari record al box office. La squadra di improbabili supereroi spaziali sarà sempre capitanata da Star-Lord alias Peter Quill, che in questo nuovo capitolo scoprirà finalmente chi è suo padre. Nel frattempo, al nucleo originario si aggiungono nuovi membri del team.

Per finire, in seconda serata sarà il turno di Doctor Strange, il più mistico dei personaggi Marvel, interpretato da un fuoriclasse come Benedict Cumberbatch. Una pellicola sbalorditiva, in cui si intrecciano vari piani della realtà mentre sono in gioco le sorti del pianeta.