Addio a R. Lee Ermey, il sergente Hartman di Full Metal Jacket

R. Lee Ermey , noto ai più per aver interpretato il brutale sergente maggiore Hartman in Full Metal Jacket , è morto all'età di 74 anni

Oltre che per il ruolo nel capolavoro di Stanley Kubrick, che gli valse una nomination al Golden Globe, Ermey era conosciuto anche per aver vestito i panni di altri personaggi autoritari, tra cui il sindaco Tilman in Mississippi Burning, il capitano di polizia in Seven, il capo ufficio Frank Martin in Willard il paranoico e lo sceriffo Hoyt nel remake del 2003 di Non aprite quella porta.

Ex sergente dei Marines tra il 1961 e il 1972, è stato di stanza a Okinawa, in Giappone e ha combattuto per 14 mesi in Vietnam durante la guerra.

A dare il triste annuncio è stato il suo manager, Bill Rogin, con un post su Twitter: "È con enorme dispiacere che mi duole informarvi che R. Lee Ermey ('The Gunny') è morto questa mattina a causa di alcune complicazioni dovute a una polmonite. Mancherà a tutti moltissimo".