Il cartellone del festival californiano fotografa i nuovi equilibri dell’industria discografica globale, tra l’ascesa del pop latino e coreano, la scelta inedita di Madonna nel tendone dance e il peso delle community nate in rete. Spazio anche all’Italia con la reunion dei Måneskin e il prestigio internazionale del duo elettronico Mathame, mentre i formati immersivi ridefiniscono l’esperienza stessa del concerto
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