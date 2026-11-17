Il cartellone del festival californiano fotografa i nuovi equilibri dell’industria discografica globale, tra l’ascesa del pop latino e coreano, la scelta inedita di Madonna nel tendone dance e il peso delle community nate in rete. Spazio anche all’Italia con la reunion dei Måneskin e il prestigio internazionale del duo elettronico Mathame, mentre i formati immersivi ridefiniscono l’esperienza stessa del concerto