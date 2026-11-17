La piattaforma sperimenta un sistema che raccoglie commenti e conversazioni spontanee per ricostruire pregi e difetti di circa 10mila prodotti. Non servono voti o stelle: l'intelligenza artificiale interpreta le esperienze e le opinioni degli utenti. Un modello che si affianca alle novità di Amazon e Google e apre nuove domande sull'affidabilità degli scambi d’idee online