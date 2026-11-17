AMBRA ANGIOLINI, LA CARRIERA

Nata il 22 aprile 1977 a Roma, Ambra Angiolini ha esordito in televisione all’età di 13 anni nello show Fantastico. Nel 1992 ha debuttato poi ufficialmente nel programma Bulli e pupe, con la regia di Gianni Boncompagni, e nello stesso anno è entrata nel cast della seconda edizione di Non è la Rai, dove è diventata una delle ragazze più apprezzate della trasmissione. Nel 1993 ha ottenuto la conduzione dell’intero spettacolo, e nell’ambito della trasmissione ha intrapreso anche una carriera da cantante, pubblicando il singolo T’appartengo. Successivamente ha condotto programmi televisivi come Generazione X, Super, Sanremo Top 1997, Dopofestival del Festival di Sanremo 1997 e ha sperimentato diversi ruoli nel mondo dello spettacolo, in qualità di conduttrice radiofonica, attrice teatrale, cinematografica e televisiva. Nel 2000 Ambra ha debuttato in teatro, mentre nel 2003 ha avuto la prima figlia, Jolanda, dall’allora compagno Francesco Renga. Nel 2007 ha recitato nel film Saturno contro di Ferzan Özpetek, per il quale ha vinto il David di Donatello e il Nastro d’Argento come Miglior attrice non protagonista, e ha ricoperto il ruolo di madrina alla 64ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Negli anni successivi ha recitato nei film Immaturi (2011) di Paolo Genovese, Anche se è amore non si vede (2011) di Ficarra & Picone, Immaturi – Il viaggio (2012) di Paolo Genovese, Viva l’Italia (2012) di Massimiliano Bruno (per il quale ha ricevuto una nomination ai David di Donatello come Miglior attrice non protagonista), Mai Stati Uniti (2013) di Carlo Vanzina, Stai lontana da me (2013) di Alessio Maria Federici, La verità, vi spiego, sull’amore (2017) di Max Croci e Brave ragazze (2019) di Michela Andreozzi. Nello stesso anno è stata giurata nel serale della 16ª edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel 2020 ha pubblicato l’autobiografia InFame, dove ha raccontato la sua esperienza con la bulimia. Nel 2022 ha recitato nel reboot televisivo Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, per il quale ha vinto il Nastro d’Argento – Grandi Serie come Miglior attrice non protagonista. Nel 2022 e nel 2023 è stata giudice di X Factor. Dal 2026 è insegnante di ballo nel talent show Amici di Maria De Filippi.