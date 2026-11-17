Non ha portato in scena La misteriosa scomparsa di W di Stefano Benni al Teatro Regio di Parma, inizialmente in programma nella serata di lunedì 16 novembre. È il terzo spettacolo cancellato nel giro di pochi giorni
Ambra Angiolini ha annullato lo spettacolo La misteriosa scomparsa di W al Teatro Regio di Parma, che era inizialmente in programma nella serata di lunedì 16 novembre. L’attrice non ha quindi portato in scena il testo teatrale di Stefano Benni, con composizioni sonore di Dardust, a causa di un problema di salute che richiede alcuni giorni di riposo con accertamenti medici.
GLI ALTRI SPETTACOLI CANCELLATI
L’annullamento dello spettacolo di Ambra Angiolini a Parma non è il primo negli ultimi giorni. Giovedì 12 novembre e venerdì 13 novembre sono stati rispettivamente annullati gli spettacoli alla Città del Teatro di Cascina, in provincia di Pisa, e al Teatro Puccini di Firenze, a causa di un’indisposizione dell’attrice. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.
Approfondimento
Stories, Ambra Angiolini - Amarsi un po'. VIDEO
LO SPETTACOLO LA MISTERIOSA SCOMPARSA DI W
Lo spettacolo La misteriosa scomparsa di W è il primo con la regia di Ambra Angiolini. Prodotto dal Teatro Carcano di Milano, racconta la storia di una donna che perde una parte della propria identità. Nel tentativo di ricomporla, viaggia tra ricordi, delusioni e relazioni, in un monologo tragicomico che affronta i temi dell’amore, dell’ingiustizia e delle contraddizioni della vita contemporanea e che infine sfocia in una più ampia riflessione sulla condizione umana.
Approfondimento
Ambra Angiolini: “Mia figlia ha guarito il terremoto dentro di me"
AMBRA ANGIOLINI, LA CARRIERA
Nata il 22 aprile 1977 a Roma, Ambra Angiolini ha esordito in televisione all’età di 13 anni nello show Fantastico. Nel 1992 ha debuttato poi ufficialmente nel programma Bulli e pupe, con la regia di Gianni Boncompagni, e nello stesso anno è entrata nel cast della seconda edizione di Non è la Rai, dove è diventata una delle ragazze più apprezzate della trasmissione. Nel 1993 ha ottenuto la conduzione dell’intero spettacolo, e nell’ambito della trasmissione ha intrapreso anche una carriera da cantante, pubblicando il singolo T’appartengo. Successivamente ha condotto programmi televisivi come Generazione X, Super, Sanremo Top 1997, Dopofestival del Festival di Sanremo 1997 e ha sperimentato diversi ruoli nel mondo dello spettacolo, in qualità di conduttrice radiofonica, attrice teatrale, cinematografica e televisiva. Nel 2000 Ambra ha debuttato in teatro, mentre nel 2003 ha avuto la prima figlia, Jolanda, dall’allora compagno Francesco Renga. Nel 2007 ha recitato nel film Saturno contro di Ferzan Özpetek, per il quale ha vinto il David di Donatello e il Nastro d’Argento come Miglior attrice non protagonista, e ha ricoperto il ruolo di madrina alla 64ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Negli anni successivi ha recitato nei film Immaturi (2011) di Paolo Genovese, Anche se è amore non si vede (2011) di Ficarra & Picone, Immaturi – Il viaggio (2012) di Paolo Genovese, Viva l’Italia (2012) di Massimiliano Bruno (per il quale ha ricevuto una nomination ai David di Donatello come Miglior attrice non protagonista), Mai Stati Uniti (2013) di Carlo Vanzina, Stai lontana da me (2013) di Alessio Maria Federici, La verità, vi spiego, sull’amore (2017) di Max Croci e Brave ragazze (2019) di Michela Andreozzi. Nello stesso anno è stata giurata nel serale della 16ª edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel 2020 ha pubblicato l’autobiografia InFame, dove ha raccontato la sua esperienza con la bulimia. Nel 2022 ha recitato nel reboot televisivo Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, per il quale ha vinto il Nastro d’Argento – Grandi Serie come Miglior attrice non protagonista. Nel 2022 e nel 2023 è stata giudice di X Factor. Dal 2026 è insegnante di ballo nel talent show Amici di Maria De Filippi.
Approfondimento
Ambra Angiolini a Stories: "Momento più felice la nascita di Jolanda"
©Getty
Le ragazze di Non è la Rai ieri e oggi. FOTO
A oltre trent’anni dal suo debutto in tv, il celebre programma televisivo Non è la Rai è stato importante trampolino di lancio per numerosi volti noti dello spettacolo italiano. Prime su tutte le sue celebri “ragazze”, molte delle quali oggi attrici, cantanti, conduttrici e showgirl di successo