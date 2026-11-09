Le Iene, Veronica Ruggeri è incinta: lei e Vito Dell'Erba del duo Viito presto genitoriSpettacolo
Secondo un'indiscrezione riportata dal settimanale Chi, Veronica Ruggeri sarebbe incinta del primo figlio. La giornalista è legata sentimentalmente a Vito Dell'Erba, musicista del duo Viito
Veronica Ruggeri potrebbe diventare mamma per la prima volta. La giornalista e inviata de Le Iene, 35 anni, sarebbe infatti in attesa del suo primo figlio. A riportare l'indiscrezione è il settimanale Chi: al momento Ruggeri non avrebbe ancora confermato pubblicamente la gravidanza, ma, secondo quanto riferito dalla rivista, non starebbe nascondendo la notizia alle persone più vicine, tra amici e colleghi.
Se la gravidanza fosse confermata, per Le Iene si tratterebbe della seconda futura maternità annunciata nel giro di poco tempo. Veronica Gentili, conduttrice del programma, aveva infatti comunicato in diretta di essere incinta di una bambina.
Ruggeri, del resto, aveva già raccontato pubblicamente il desiderio di costruire una famiglia. Ospite di Verissimo alcuni mesi fa, la giornalista aveva spiegato di stare pensando alla maternità e di voler vivere un'esperienza simile a quella della propria famiglia.
Chi è Vito Dell'Erba, il compagno di Veronica Ruggeri
Al fianco di Veronica Ruggeri c'è Vito Dell'Erba, musicista del duo Viito. Prima della relazione con lui, la giornalista era stata legata per cinque anni al collega Nicolò De Devitiis.
Dell'Erba, pugliese e romano d'adozione, aveva già conosciuto Ruggeri diversi anni prima che tra loro nascesse una relazione. Nel 2020 era salito sul palco dell'Ariston insieme al collega Giuseppe Zingaro, al fianco di Junior Cally, durante la serata dedicata ai duetti del Festival di Sanremo.
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Il primo incontro tra Veronica Ruggeri e Vito Dell'Erba
A raccontare come è iniziata la loro storia era stata la stessa Ruggeri durante l'ospitata a Verissimo. Il primo incontro risale a circa sei anni prima dell'inizio della relazione, quando la giornalista era ancora fidanzata.
"Non è stato un colpo di fulmine. O meglio, quasi. Ci siamo conosciuti sei anni fa la prima volta, ma io ero fidanzata", aveva raccontato.
L'approccio di Dell'Erba era stato tutt'altro che convenzionale: "Lui si è tuffato letteralmente nei miei capelli chiedendomi che shampoo usassi, questo è stato l'approccio". Anni dopo, i due si erano risentiti e lui l'aveva nuovamente contattata, questa volta chiedendole quale balsamo utilizzasse.
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Ruggeri parlando del compagno: "Un'anima pura"
Parlando del compagno, Ruggeri aveva raccontato di aver trovato con lui un rapporto basato sulla complicità e sul sostegno reciproco.
"Lui è molto simpatico, è un'anima pura", aveva detto la giornalista. E sulla loro relazione aveva aggiunto: "La storia con Vito è bella. Lui mi appoggia, ci supportiamo in tutto quello che facciamo".
Ruggeri aveva poi definito la coppia "complici perfetti", aggiungendo di sperare che il loro legame potesse durare a lungo.
Se l'indiscrezione sulla gravidanza fosse confermata, la coppia si preparerebbe dunque a un nuovo capitolo della propria storia, passando da due a tre.
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