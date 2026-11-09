Secondo un'indiscrezione riportata dal settimanale Chi, Veronica Ruggeri sarebbe incinta del primo figlio. La giornalista è legata sentimentalmente a Vito Dell'Erba, musicista del duo Viito

Veronica Ruggeri potrebbe diventare mamma per la prima volta. La giornalista e inviata de Le Iene, 35 anni, sarebbe infatti in attesa del suo primo figlio. A riportare l'indiscrezione è il settimanale Chi: al momento Ruggeri non avrebbe ancora confermato pubblicamente la gravidanza, ma, secondo quanto riferito dalla rivista, non starebbe nascondendo la notizia alle persone più vicine, tra amici e colleghi.

Se la gravidanza fosse confermata, per Le Iene si tratterebbe della seconda futura maternità annunciata nel giro di poco tempo. Veronica Gentili, conduttrice del programma, aveva infatti comunicato in diretta di essere incinta di una bambina.

Ruggeri, del resto, aveva già raccontato pubblicamente il desiderio di costruire una famiglia. Ospite di Verissimo alcuni mesi fa, la giornalista aveva spiegato di stare pensando alla maternità e di voler vivere un'esperienza simile a quella della propria famiglia.