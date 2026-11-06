Veronica Gentili è incinta, l'annuncio in diretta a Le Iene

La puntata de Le Iene di giovedì 5 novembre si è interrotta per un fuori programma non in scaletta. Veronica Gentili ha preso la parola per raccontare una cosa della sua vita privata. Vita privata che, di solito, tiene per sé. “Interrompo solo per qualche istante i servizi delle Iene perché adesso sono io che vorrei dirvi una cosa”, ha esordito.

L'annuncio in diretta

Nemmeno molti dei colleghi presenti in studio sapevano cosa stesse per annunciare Veronica Gentili. Prima della notizia, ha chiesto al pubblico se qualcuno si fosse già accorto di qualcosa: “Se oggi sono ancora in grado di nasconderlo, tra poco il mio corpo parlerà al posto mio”. Poi, ha detto: “Sono incinta. Aspetto un bambino. Anzi, per essere più precisi, una bambina”.

Nelle settimane precedenti erano già girate alcune indiscrezioni, alimentate anche dagli abiti morbidi che indossava in trasmissione. Lei ha scherzato anche su questo, dicendo che le sarte del programma ora possono smettere di allargarle i vestiti di nascosto.

Il pensiero per il padre Giuseppe

La parte più toccante del discorso è stata quella dedicata al padre, Giuseppe Gentili, avvocato ed ex dirigente Rai, morto nell’ottobre del 2024. La conduttrice ha ricordato quel momento: “Quel giorno avrei dovuto condurre una puntata di questo programma, invece presi un aereo e tornai a casa”. Ha raccontato che, in questi mesi, lo ha pensato spesso: “Ho pensato spesso a quanto avrei voluto condividere questa notizia con mio padre. Ma mi piace pensare che, da qualche parte, lui lo sappia già”. Infine, ha parlato delle emozioni contrastanti di questo periodo: “Sono felice. Felice come una bambina, anche se forse dovrei dire come una mamma, che è una parola che un po’ mi spaventa, perché ancora mi ci devo abituare”.