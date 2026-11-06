Hailey Bieber, dopo la nascita del figlio ha sofferto di disturbo disforico premestrualeSpettacolo
In un'intervista alla rivista Women's Wear Daily la modella, imprenditrice e moglie di Justin Bieber ha confidato le difficoltà incontrate dopo il parto, che l'hanno indotta a investire 5 milioni di dollari nella ricerca per la salute femminile
Hailey Bieber, 29 anni, ha rivelato di aver sofferto di disturbo disforico premestruale dopo la nascita del figlio Jack Blues, 2 anni. In un’intervista alla rivista Women’s Wear Daily, la modella, imprenditrice e moglie di Justin Bieber ha confidato le difficoltà incontrate nel percorso della maternità, che l’hanno spinta ad approfondire i cambiamenti fisici ed emotivi che le donne vivono durante la gravidanza e dopo il parto. “Soprattutto dopo aver avuto mio figlio. È stato un percorso davvero intenso e speciale. Succedono tantissime cose durante la gravidanza, durante il parto. Ci sono così tante cose che precedono la nascita di un figlio”, ha spiegato. Circa sei mesi dopo la nascita del bambino, Hailey ha ricevuto la diagnosi di disturbo disforico premestruale, una forma acuta di sindrome premestruale che presenta importanti sintomi di natura psicologica e della quale, però, si parla ancora poco. Inoltre, al momento può contare su un numero limitato di ricerche. A partire dalle due settimane che precedono le mestruazioni, chi soffre del disturbo può sperimentare intensi sbalzi di umore, irritabilità, depressione o ansia. Secondo i dati della Oxford University, la patologia colpisce l’1,6 per cento della popolazione femminile mondiale. Nonostante avesse sofferto di sindrome premestruale prima della gravidanza, dopo la nascita del figlio la modella e imprenditrice aveva notato una maggiore difficoltà di gestione dei giorni interessati dalla patologia. “Ho pensato: “Questa sensazione è molto più intensa di prima”, come quando si arriva al ciclo. Ti chiedi: “Perché ho la sensazione che tutta la mia vita stia per finire? Non capisco”. Hai un turbinio di pensieri e sentimenti, e tutto sembra la cosa più importante del mondo”. Con l’inizio del ciclo mestruale, avrebbe tuttavia vissuto un’attenuazione e il progressivo miglioramento dei sintomi.
L'IMPORTANZA DELLA CONDIVISIONE E DELLA RICERCA
“La conversazione è fondamentale per me, perché mi fa sentire meno sola”, ha spiegato Hailey Bieber. “Quando riusciamo a immedesimarci l'una nell'altra e ad avere conversazioni che ci riguardano da vicino, parlando delle cose che stiamo affrontando e delle difficoltà che incontriamo, credo che il percorso diventi meno solitario”. La fondatrice del marchio di bellezza Rhode ha quindi deciso di investire 5 milioni di dollari nella Foundation for Women’s Health, con l’intento di destinare il denaro alle iniziative dedicate alla salute femminile, in particolare alle patologie che attualmente godono di minore visibilità, proprio come la sindrome disforica premestruale.
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L'ESPERIENZA DELLA MATERNITÀ
Nel marzo 2026, in un’intervista al podcast SHE MD, Hailey Bieber aveva già accennato alla sindrome disforica premestruale e aveva spiegato che il fatto di aver sempre sofferto di sindrome premestruale aveva reso più difficile per lei capire che cosa stesse accadendo. “Come donna, mi sento frustrata dalla mancanza di ricerca, dalla scarsa consapevolezza e dalla mancanza di dialogo su certi argomenti”, aveva spiegato. In ogni caso, in una precedente intervista alla rivista Vogue, la modella e imprenditrice aveva raccontato che diventare madre di Jack Blues il 22 agosto 2024 era stata una delle esperienze più dure, ma gratificanti, della sua vita. “È così divertente. Ho sempre saputo di volere dei figli; ho sempre desiderato essere mamma”, aveva aggiunto nel talk show Therapuss. “Decisamente ne vorrei un altro- Non ho fretta, ma ne vorrei sicuramente un altro. Magari ne avrò quattro. Magari tre. Non lo so, davvero non lo so. Vivo alla giornata”.
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