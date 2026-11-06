Hailey Bieber, 29 anni, ha rivelato di aver sofferto di disturbo disforico premestruale dopo la nascita del figlio Jack Blues, 2 anni. In un’intervista alla rivista Women’s Wear Daily, la modella, imprenditrice e moglie di Justin Bieber ha confidato le difficoltà incontrate nel percorso della maternità, che l’hanno spinta ad approfondire i cambiamenti fisici ed emotivi che le donne vivono durante la gravidanza e dopo il parto. “Soprattutto dopo aver avuto mio figlio. È stato un percorso davvero intenso e speciale. Succedono tantissime cose durante la gravidanza, durante il parto. Ci sono così tante cose che precedono la nascita di un figlio”, ha spiegato. Circa sei mesi dopo la nascita del bambino, Hailey ha ricevuto la diagnosi di disturbo disforico premestruale, una forma acuta di sindrome premestruale che presenta importanti sintomi di natura psicologica e della quale, però, si parla ancora poco. Inoltre, al momento può contare su un numero limitato di ricerche. A partire dalle due settimane che precedono le mestruazioni, chi soffre del disturbo può sperimentare intensi sbalzi di umore, irritabilità, depressione o ansia. Secondo i dati della Oxford University, la patologia colpisce l’1,6 per cento della popolazione femminile mondiale. Nonostante avesse sofferto di sindrome premestruale prima della gravidanza, dopo la nascita del figlio la modella e imprenditrice aveva notato una maggiore difficoltà di gestione dei giorni interessati dalla patologia. “Ho pensato: “Questa sensazione è molto più intensa di prima”, come quando si arriva al ciclo. Ti chiedi: “Perché ho la sensazione che tutta la mia vita stia per finire? Non capisco”. Hai un turbinio di pensieri e sentimenti, e tutto sembra la cosa più importante del mondo”. Con l’inizio del ciclo mestruale, avrebbe tuttavia vissuto un’attenuazione e il progressivo miglioramento dei sintomi.