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Spettacolo

Le icone della danza a Roma, Lucia Lacarra: “Con l’età ogni attimo in scena è speciale”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Lucia Lacarra e Matthew Golding. Foto: Damiano Mongelli

Al Teatro dell’Opera il Gala, ideato e diretto da Eleonora Abbagnato, ha riunito i più grandi danzatori del nostro tempo. “Questa serata nasce dal desiderio di ritrovarsi, ognuno di loro ha qualcosa di speciale” spiega a Sky Tg24 la direttrice del Corpo di Ballo ed étoile Étoile dell’Opéra National de Paris. Tra i protagonisti anche Lucia Lacarra che, a più di 50 anni, spiega quanto l’età possa essere sul palco un valore aggiunto. E Nicoletta Manni, che invita gli spettatori a “iniziare a sognare”

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