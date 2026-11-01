Al Teatro dell’Opera il Gala, ideato e diretto da Eleonora Abbagnato, ha riunito i più grandi danzatori del nostro tempo. “Questa serata nasce dal desiderio di ritrovarsi, ognuno di loro ha qualcosa di speciale” spiega a Sky Tg24 la direttrice del Corpo di Ballo ed étoile Étoile dell’Opéra National de Paris. Tra i protagonisti anche Lucia Lacarra che, a più di 50 anni, spiega quanto l’età possa essere sul palco un valore aggiunto. E Nicoletta Manni, che invita gli spettatori a “iniziare a sognare”