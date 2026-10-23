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Grande Fratello Vip, le anticipazioni di venerdì 23 ottobre

Spettacolo

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Ilary Blasi svelerà l’esito del televoto che decreterà il terzo concorrente eliminato di questa edizione. Al ballottaggio sette inquilini: Jonathan Kashanian, Guendalina Tavassi, Andreas Müller, Marina La Rosa, Megan Ria, Giacomo Gallani e Alessandro Roncaccia

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Dodicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Il 23 ottobre Ilary Blasi sarà alla guida della nuova puntata del reality-show. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Attesa per il televoto che decreterà il terzo concorrente eliminato di questa edizione.

grande fratello vip, le anticipazioni di venerdì 23 ottobre

 

Venerdì 23 ottobre Ilary Blasi (FOTO) tornerà al centro dello studio di Cinecittà per la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni gli inquilini sono stati protagonisti di accesi dibattiti. Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito ufficiale del programma televisivo, la conduttrice cercherà di fare luce sul conflitto tra Giulia Provvedi e Valeria Marini. Spazio anche ai rapporti tra Guendalina Tavassi e Giacomo Gallani e tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia. Inoltre, Marina La Rosa sarà chiamata a sedersi sulla ‘poltrona che scotta’ per un confronto con gli altri inquilini. Piera Meloni e Alessandro Roncaccia ripercorreranno l’evoluzione della loro storia.

 

Infine, Ilary Blasi annuncerà l’esito del televoto che decreterà il terzo concorrente eliminato di questa edizione. Al ballottaggio sette inquilini: Jonathan Kashanian, Guendalina Tavassi, Andreas Müller, Marina La Rosa (FOTO), Megan Ria, Giacomo Gallani e Alessandro Roncaccia.

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Nell’undicesima puntata, andata in onda lunedì 19 ottobre, Valeria Marini ha ripercorso i giorni difficili dopo la caduta con Carmen Di Pietro: “Mi sono spaventata perché ho preso un brutto colpo in faccia e non volevo fare la vittima”. Dopo quasi quarant’anni, Carmen Di Pietro ha potuto rivedere il suo primo amore Luigi.

 

Megan Ria ha riabbracciato la mamma Linda: “Sono stati anni dove l'unico momento in cui potevo non pensare era in sala da ballo, perché a casa non potevo permettermi di vivere l'infanzia con leggerezza e spensieratezza. Questo mi ha portato a essere la persona che sono ora e lo racconto con consapevolezza, ringrazio la vita che ho avuto per dove mi ha portato". La mamma della concorrente ha dichiarato: “Megan è una figlia meravigliosa, chi riesce a conoscerla dentro si innamora di lei”.

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