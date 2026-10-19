Harry Styles e il documentarista John Wilson , uno dei più apprezzati del momento, avrebbero in serbo una collaborazione. Come riporta in esclusiva la rivista Variety in base alle rivelazioni di due fonti a conoscenza del progetto, il regista del film indipendente The History of Concrete e della docuserie How to with John Wilson avrebbe iniziato le riprese del cantante durante i concerti della residency del Together, Together Tour al Madison Square Garden, a New York, dal mese di agosto 2026. Più nello specifico, Wilson sarebbe intento a girare per un documentario che dovrebbe includere sia esibizioni live, sia uno sguardo sul mondo dell’ex One Direction. Una fonte ha spiegato che il progetto racconterebbe le storie umane di tutte le persone coinvolte nel tour, dal cantante, ai fan, fino alle numerose maestranze che lavorano dietro le quinte. Universal Pictures Content Group, Peanut World Pictures e lo stesso Harry Styles producono il progetto. UPCG detiene i diritti globali del film. Al momento i piani di distribuzione sono ancora in fase di definizione, ma secondo fonti interne Universal potrebbe distribuire il documentario nei cinema.

JOHN WILSON, LA CARRIERA

Nato il 7 ottobre 1986 a New York, il regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e documentarista statunitense John Wilson ha coltivato la passione per la cinematografia sin da adolescente, quando ha ricevuto dal padre la prima cinepresa, con la quale ha iniziato a girare film amatoriali. Nel 2008, dopo la laurea alla Binghamton University, ha lavorato come investigatore privato. Nel 2015 ha invece seguito in tour il cantante scozzese David Byrne per realizzare il film sulle sue esibizioni intitolato Temporary Color. Il lavoro, insieme a un successivo documentario sul Sundance Film Festival e a una serie di corti, ha attirato l’attenzione del commediografo e sceneggiatore canadese Nathan Fielder, con il quale ha iniziato una collaborazione nel 2018. Nel 2020 è uscita la docuserie How to with John Wilson, dove cercava di dare consigli mentre affrontava i suoi problemi personali. Ogni episodio della durata di 25 minuti era strutturato come tutorial, narrato in seconda persona, girato principalmente per le strade di New York e montato con ore di filmati di repertorio. Sebbene ogni puntata si concentrasse inizialmente sull’argomento del titolo, nel corso degli eventi Wilson incontrava persone e avviava conversazioni che tendevano a sfociare in direzioni diverse e imprevedibili. Nel 2025 ha aperto il cinema d’essai Low Cinema nel Queens, mentre nel 2026 ha presentato al Sundance Film Festival il suo primo lungometraggio documentario The History of Concrete, che segue lui stesso dopo la conclusione della docuserie How to with John Wilson, mentre tenta di realizzare un documentario sul cemento usando la formula di un film Hallmark.