Madonna, la dedica alla figlia Lourdes per i suoi 30 anni

“ Buon compleanno, mia Lolita! ”. Il 14 ottobre 2026 Madonna ha celebrato il 30º compleanno della figlia Lourdes Leon , avuta dal personal trainer Carlos Leon, con un carosello su Instagram ricco di foto e di video che ripercorrono la vita della donna, dall’infanzia, all’adolescenza, fino all’età adulta. “Sei venuta da me in un sogno. Un sogno febbrile. Un sogno chiamato Vita. Se provassi a metterlo per iscritto, piangerei un fiume di lacrime”, ha scritto la popstar, 68 anni, che ha poi riflettuto sulle difficili circostanze della nascita di Lourdes, che hanno incluso un parto cesareo d’urgenza. “Il tuo mento era sollevato nel mio canale del parto, stavi cercando le stelle, eri bloccata. Dopo 18 ore di travaglio e il tuo battito cardiaco che rallentava, un cesareo d’urgenza era l’unica opzione”, ha raccontato. Madonna ha poi sottolineato la grande attenzione mediatica dell’evento: “Ti ho forse accennato agli elicotteri e alle troupe televisive che volteggiavano sopra le nostre teste all’ultimo piano dell’ospedale di East Los Angeles? La tua nascita è stata drammatica, come le nostre vite”. La cantante ha poi definito “biblico” il legame con la figlia, e ha aggiunto che, quando chiede a Dio di spiegarlo, “lui mi dice: “Guardati allo specchio!”, perché “siamo due facce della stessa medaglia. Se ciò che rischiamo rivela ciò che apprezziamo, allora rischierei tutto per te”. Ha poi concluso il messaggio di auguri con una serie di amorevoli ricordi. “Non dimenticare mai chi sei: Piccola Stella, che brilli più di tutte le stelle del cielo. Non dimenticare mai come sognare, Farfalla. Non dimenticare mai da dove vieni. Dall’Amore”.

LA "PICCOLA STELLA"

Il riferimento di Madonna alla “Piccola Stella” [in lingua inglese, “Little Star”, ndr] richiama la canzone Little Star, che lei stessa aveva scritto per Lourdes Leon e che aveva inserito nell’album Ray of Light (1998). Una volta cresciuta, la figlia ha lavorato sia come modella per brand come Savage x Fenty di Rihanna, Burberry, Marc Jacobs, Swarovski e Mugler e posando per le riviste Vogue e Vanity Fair, sia come cantante pubblicando il singolo di debutto Lock & Key (2022). Nel 2021, in un’intervista alla rivista Interview, Lourdes aveva anche raccontato l’evoluzione nel tempo della stima che nutre per la madre. “Non l'ho compreso appieno finché non ho capito l'importanza dell'emancipazione e cosa significa essere donna”, aveva detto. “Probabilmente è la persona più laboriosa che abbia mai conosciuto. Purtroppo non ho ereditato questa sua caratteristica. Ho ereditato la sua tendenza al controllo, ma non la sua etica del lavoro!”. Madre e figlia hanno poi collaborato insieme. Nel giugno 2026, infatti, Madonna aveva rivelato sempre alla rivista Interview che Lourdes le aveva proposto l’idea di scrivere una canzone per aiutarle a sanare la loro relazione. L’ultimo album della popstar, Confessions II, uscito nel luglio 2026, contiene quindi il brano The Test, dove entrambe hanno condiviso le proprie prospettive sulla loro relazione e sull’impatto di crescere sotto i riflettori. Madonna è anche madre di Rocco Ritchie, avuto dal regista Guy Ritchie, e di David Banda, Mercy James e delle gemelle Stella ed Estere.