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Spettacolo

Scorci di danza tra le colline del Monferrato: i giovani dell’Opéra di Parigi a Orsolina28

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
© Chanel

Dopo tre settimane di residenza, il Junior Ballet si è esibito nella prova aperta “Glimpses of Dance” nell’incantevole open stage con tre lavori di tre grandi coreografi: “Eternal Rift” di Julian Nicosia, “The Vertiginous Thrill of Exactitude” di William Forsythe e una nuova creazione di Anna Hop che debutterà a gennaio a Palais Garnier. Sul palco danzatori tra i 18 e i 23 anni provenienti da tutto il mondo tra cui anche talenti italiani. Un progetto sostenuto da Chanel, casa di moda storicamente legata alla danza

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