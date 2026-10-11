Dopo tre settimane di residenza, il Junior Ballet si è esibito nella prova aperta “Glimpses of Dance” nell’incantevole open stage con tre lavori di tre grandi coreografi: “Eternal Rift” di Julian Nicosia, “The Vertiginous Thrill of Exactitude” di William Forsythe e una nuova creazione di Anna Hop che debutterà a gennaio a Palais Garnier. Sul palco danzatori tra i 18 e i 23 anni provenienti da tutto il mondo tra cui anche talenti italiani. Un progetto sostenuto da Chanel, casa di moda storicamente legata alla danza