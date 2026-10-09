grande fratello vip, le anticipazioni di venerdì 9 ottobre

Nella settima puntata, andata in onda lunedì 5 ottobre, Guendalina Tavassi ha avuto un acceso dibattito con Moreno Morello, mentre Carmen Di Pietro e Valeria Marini si sono riavvicinate dopo una piccola incomprensione. Michelle Masullo, prima eliminata di questa edizione del reality-show, ha ripercorso la sua avventura in un post sul profilo Instagram: "Non so bene da dove cominciare, quindi comincio semplicemente da me, così come sono. Il GF mi ha lasciato addosso tantissime emozioni. Ci sono stati momenti in cui mi sono sentita forte, altri in cui mi sono sentita fragile, confusa, persino difficile da comprendere. Vivere la casa è stato un viaggio dentro me stessa: ho riso, pianto, mi sono arrabbiata, ho avuto paura, mi sono messa in discussione e, soprattutto, ho provato emozioni che fuori da lì forse avrei impiegato molto più tempo a conoscere. È stata un’esperienza intensa, a tratti difficile, ma anche incredibilmente vera. E una delle cose più belle che porto con me è la splendida complicità che ho trovato con le donne. Ci siamo capite, sostenute, ascoltate, abbiamo condiviso fragilità e momenti di forza. Il girl power esiste e resiste".

L'ex concorrente ha proseguito: "Ho ripreso in mano il telefono e ho iniziato a leggere i vostri messaggi. E lì mi sono fermata. Perché tra tutte le parole che mi avete scritto, quella che ho sentito più forte è stata una sola: 'ti capisco'. E forse non avete idea di quanto possa significare sentirsi capita, soprattutto quando per tanto tempo hai avuto la sensazione di non riuscire a spiegare davvero quello che avevi dentro. Grazie a chi ha saputo vedere oltre le immagini, oltre le parole. Grazie a chi ha accolto le mie fragilità senza giudicarle”. Infine, Michelle Masullo ha concluso: "Perché sentirsi capita è una delle cose più belle che qualcuno possa regalarti".