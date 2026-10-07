Amici 2026, cosa sapere sulla nuova edizione del talent-show di Maria De FilippiSpettacolo
Introduzione
Domenica 11 ottobre, alle ore 14.00, Maria D Filippi condurrà la prima puntata della ventiseiesima edizione del talent-show. Nel corso degli anni numerosi concorrenti si sono successivamente affermati nel mondo dello spettacolo: da Alessandra Amoroso a Sarah Toscano passando per Emma, i The Kolors e Giulia Stabile
Quello che devi sapere
Amici, la nuova edizione
A pochi mesi dalla conclusione della venticinquesima edizione, Maria De Filippi tornerà alla conduzione del celebre talent-show. Al momento l’account Instagram del programma televisivo non ha rilasciato molte informazioni ufficiali.
La data di inizio
Come comunicato dal profilo social del programma televisivo, la ventiseiesima edizione di Amici partirà domenica 11 ottobre alle ore 14.00. Alla guida Maria De Filippi.
I professori
Al momento il sito ufficiale del programma televisivo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sui nomi dei professori della nuova edizione. La Gazzetta dello Sport ha raccolto alcune indiscrezioni ipotizzando l’arrivo di Alessio Sakara tra gli insegnanti. Anna Pettinelli avrebbe lasciato la cattedra di canto per approdare nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Stando a quanto riportato da Il Giornale, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini sarebbero stati confermati come insegnati. Punto di domanda su Emanuel Lo, professore di danza.
Il Commissario Tecnico
Come riportato dall’ANSA, Amadeus ha confermato il suo arrivo come Commissario Tecnico nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a Chi: “A Sanremo lo fai, ma un conto è farlo in privato, un altro è farlo pubblicamente. Ho pensato 'È un'esperienza che voglio fare, mi diverte, lo farò con rispetto'. Rispettando i ragazzi e pensando sempre che al posto di uno di loro potrebbero esserci i miei figli”. Amadeus (FOTO) ha aggiunto: “Maria mi fa sentire a casa, mi dà totale fiducia e libertà.E io ho deciso di fare le cose che mi fanno stare bene e mi fanno divertire”.
Le discipline
Stando a un breve filmato pubblicato dall’account Instagram del programma televisivo, la nuova edizione di Amici potrebbe vedere l’inserimento di nuove materie. Il Giornale ha indicato l’arrivo di tre discipline: il pattinaggio artistico a rotelle, il judo e la boxe.
I concorrenti
Nessuna informazione sui giovani allievi che varcheranno la soglia della porta della scuola. Nel corso degli anni numerosi concorrenti si sono successivamente affermati nel mondo dello spettacolo, tra i vincitori ricordiamo Emma (FOTO), Alessandra Amoroso, i The Kolors e Sarah Toscano. Spazio anche a ballerini di successo internazionale, tra i quali Giulia Stabile, divenuta parte del corpo di ballo di Rosalía nella sua ultima tournée mondiale.
Lorenzo Salvetti, il vincitore dell’ultima edizione
A maggio Lorenzo Salvetti, finalista di X Factor 2024, ha trionfato alla venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantautore veronese ha conquistato la vittoria sotto l’ala della professoressa Lorella Cuccarini.
Lorenzo Salvetti, il messaggio per la vittoria
Subito dopo la vittoria, l’artista ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram: “Ancora non ci credo, non trovo le parole. Sembra tutto un grande sogno, invece è la realtà. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno votato e che hanno permesso tutto questo. La musica da sempre è nella mia vita e continuerò ad amarla e averne cura. Da domani a lavoro, con dedizione e infinita gratitudine. Grazie”.
Lorenzo Salvetti, il primo EP Stupida vita
Il 22 maggio Lorenzo Salvetti, classe 2007, ha pubblicato il suo primo EP Stupida vita contenente sei canzoni. Questa la tracklist del disco:
- Dimmelo tu
- Via Santini
- Stupida Vita
- Rollercoaster
- Prima di te e dopo
- Romeo e Giulietta
Lorenzo Salvetti, il nuovo singolo Oggetti Smarriti con eroCaddeo
A inizio ottobre il cantautore ha lanciato il nuovo singolo Oggetti Smarriti in collaborazione con eroCaddeo. Lorenzo Salvetti conta attualmente più di 160.000 ascoltatori mensili su Spotify.