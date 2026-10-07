Come riportato dall’ANSA, Amadeus ha confermato il suo arrivo come Commissario Tecnico nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a Chi: “A Sanremo lo fai, ma un conto è farlo in privato, un altro è farlo pubblicamente. Ho pensato 'È un'esperienza che voglio fare, mi diverte, lo farò con rispetto'. Rispettando i ragazzi e pensando sempre che al posto di uno di loro potrebbero esserci i miei figli”. Amadeus (FOTO) ha aggiunto: “Maria mi fa sentire a casa, mi dà totale fiducia e libertà.E io ho deciso di fare le cose che mi fanno stare bene e mi fanno divertire”.