Il cantante ha accompagnato gli scatti con una dedica romantica alla moglie, che a sua volta ha pubblicato un carosello di foto ricordando il loro primo appuntamento. I due si trovano ora a Bali per la luna di miele

Anche Dove ha voluto condividere i suoi ricordi delle nozze. Nel suo carosello compaiono, tra le altre, le immagini dell'uscita dal municipio tra applausi e lancio del riso, oltre a momenti della festa. Nella didascalia, accanto alla data delle nozze, la cantante e attrice ha ricordato che il matrimonio è arrivato esattamente " 3 years after our first date in New York. Ti amerò per sempre ", chiudendo con una dichiarazione d'amore in italiano. Tra i tanti commenti di affetto è spuntato anche quello di Victoria De Angelis, bassista della band.

Nei giorni successivi al sì, la coppia aveva scelto di non pubblicare nulla sui propri profili, nonostante l'enorme curiosità dei fan. A rompere il riserbo è stato l'ex frontman dei Måneskin, che ha postato una galleria fotografica fatta di sorrisi, abbracci e momenti di grande complicità con la sposa. A corredo degli scatti, una frase in inglese: " The best days of my life. Proud to call you my wife ", ovvero i giorni più belli della sua vita e l'orgoglio di poterla chiamare moglie.

Le nozze tra Montalcino e la Val d'Orcia

Il matrimonio civile tra Damiano David e Dove Cameron è stato celebrato il 24 settembre nel Palazzo Comunale di Montalcino, alla presenza di una trentina di invitati e con centinaia di fan radunati all'esterno. Per l'occasione entrambi gli sposi avevano scelto di vestirsi di bianco, arrivando in municipio a bordo di un'auto d'epoca. Gli altri componenti dei Måneskin non erano presenti al rito civile, ma si sono riuniti al loro frontman per i festeggiamenti dei giorni successivi.

Due giorni dopo, infatti, la coppia ha rinnovato le promesse in una seconda cerimonia a Castiglion del Bosco, nel cuore della Val d'Orcia, seguita da un grande ricevimento con circa duecento ospiti. A celebrare l'unione è stato Kenny Ortega, il regista che ha diretto Dove Cameron nella saga Disney di Descendants, a cui l'attrice deve gran parte della sua popolarità. In tutto, i festeggiamenti sono andati avanti per tre giorni insieme a familiari e amici.

Dal primo incontro alla proposta

La storia tra Damiano e Dove è diventata pubblica nel settembre 2023, quando l'attrice era stata vista tra il pubblico di un concerto del cantante. I due si erano conosciuti l'anno prima agli MTV Video Music Awards, ma solo all'edizione successiva, ritrovatisi entrambi single, hanno iniziato a frequentarsi, a partire da un invito a un concerto al Madison Square Garden. Il debutto ufficiale come coppia sul red carpet è arrivato a febbraio 2024, mentre il fidanzamento è stato ufficializzato sui social il 3 gennaio 2026, dopo mesi di indiscrezioni nate da un anello avvistato al dito di lei durante un viaggio in Australia.