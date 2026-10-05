Il cantante ha accompagnato gli scatti con una dedica romantica alla moglie, che a sua volta ha pubblicato un carosello di foto ricordando il loro primo appuntamento. I due si trovano ora a Bali per la luna di miele
Dopo giorni di silenzio sui social, Damiano David ha condiviso con i follower una serie di immagini inedite delle nozze con Dove Cameron, celebrate a fine settembre in Toscana.
La dedica di Damiano e il post di Dove
Nei giorni successivi al sì, la coppia aveva scelto di non pubblicare nulla sui propri profili, nonostante l'enorme curiosità dei fan. A rompere il riserbo è stato l'ex frontman dei Måneskin, che ha postato una galleria fotografica fatta di sorrisi, abbracci e momenti di grande complicità con la sposa. A corredo degli scatti, una frase in inglese: "The best days of my life. Proud to call you my wife", ovvero i giorni più belli della sua vita e l'orgoglio di poterla chiamare moglie.
Anche Dove ha voluto condividere i suoi ricordi delle nozze. Nel suo carosello compaiono, tra le altre, le immagini dell'uscita dal municipio tra applausi e lancio del riso, oltre a momenti della festa. Nella didascalia, accanto alla data delle nozze, la cantante e attrice ha ricordato che il matrimonio è arrivato esattamente "3 years after our first date in New York. Ti amerò per sempre", chiudendo con una dichiarazione d'amore in italiano. Tra i tanti commenti di affetto è spuntato anche quello di Victoria De Angelis, bassista della band.
Le nozze tra Montalcino e la Val d'Orcia
Il matrimonio civile tra Damiano David e Dove Cameron è stato celebrato il 24 settembre nel Palazzo Comunale di Montalcino, alla presenza di una trentina di invitati e con centinaia di fan radunati all'esterno. Per l'occasione entrambi gli sposi avevano scelto di vestirsi di bianco, arrivando in municipio a bordo di un'auto d'epoca. Gli altri componenti dei Måneskin non erano presenti al rito civile, ma si sono riuniti al loro frontman per i festeggiamenti dei giorni successivi.
Due giorni dopo, infatti, la coppia ha rinnovato le promesse in una seconda cerimonia a Castiglion del Bosco, nel cuore della Val d'Orcia, seguita da un grande ricevimento con circa duecento ospiti. A celebrare l'unione è stato Kenny Ortega, il regista che ha diretto Dove Cameron nella saga Disney di Descendants, a cui l'attrice deve gran parte della sua popolarità. In tutto, i festeggiamenti sono andati avanti per tre giorni insieme a familiari e amici.
Dal primo incontro alla proposta
La storia tra Damiano e Dove è diventata pubblica nel settembre 2023, quando l'attrice era stata vista tra il pubblico di un concerto del cantante. I due si erano conosciuti l'anno prima agli MTV Video Music Awards, ma solo all'edizione successiva, ritrovatisi entrambi single, hanno iniziato a frequentarsi, a partire da un invito a un concerto al Madison Square Garden. Il debutto ufficiale come coppia sul red carpet è arrivato a febbraio 2024, mentre il fidanzamento è stato ufficializzato sui social il 3 gennaio 2026, dopo mesi di indiscrezioni nate da un anello avvistato al dito di lei durante un viaggio in Australia.
Approfondimento
Il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron in Toscana. VIDEO
©Getty
Matrimonio Damiano David e Dove Cameron a Montalcino, le foto
Il frontman dei Måneskin e l'attrice e cantante statunitense si sono sposati giovedì 24 settembre con rito civile nel Palazzo Comunale di Montalcino, in Val d'Orcia. Sono arrivati a bordo di un'auto d'epoca e dopo il sì si sono baciati davanti a fan e fotografi. Oggi, venerdì 25, i festeggiamenti proseguono con un ricevimento blindatissimo in un resort di lusso della zona