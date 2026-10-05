Charlotte Casiraghi sarebbe di nuovo single . Dopo poco più di due anni vissuti lontano dai riflettori, la storia d’amore tra la principessa di Monaco, 40 anni, e lo scrittore Nicolas Mathieu , 48 anni, sarebbe infatti finita. Secondo la rivista francese Voici, la coppia si sarebbe separata alla fine dell’estate a causa della diversa visione sul futuro, in particolare in merito al desiderio di allargare la famiglia . La figlia di Carolina di Monaco , che è già madre di Raphaël, 12 anni, nato dalla relazione con Gad Elmaleh, e di Balthazar, 7 anni, avuto dall’ex marito Dimitri Rassan, avrebbe infatti voluto un altro figlio. Anche Mathieu ha già un figlio nato da una relazione precedente, Oscar, 13 anni, ma non avrebbe avuto invece la stessa intenzione. Finora, i diretti interessati non hanno commentato l’indiscrezione.

LA STORIA D'AMORE

Sin dal loro primo incontro, Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu avevano coltivato una forte affinità intellettuale. Lei, infatti, è laureata in Filosofia alla Sorbona e da anni promuove la letteratura e il pensiero. Lui, invece, è un intellettuale e scrittore affermato, anche vincitore nel 2018 del Prix Goncourt per il romanzo E i figli dopo di loro (poi diventato anche un film di Ludovic e Zoran Boukherma). La coppia aveva iniziato una frequentazione subito dopo il divorzio della principessa (anche musa di Chanel) dal marito, il regista Dimitri Rassam, ma soltanto dopo due anni di relazione aveva deciso di uscire allo scoperto. Dopo un periodo di convivenza a Parigi, con tanto di adozione del cane Pepito, nell’aprile 2026 i due avevano confermato il loro legame al torneo di tennis Masters 1000 di Montecarlo. La stampa francese aveva quindi ipotizzato che Casiraghi e Mathieu si sarebbero sposati presto, forse dopo le nozze della principessa Alexandra di Hannover, sorella di lei e figlia di Carolina e del terzo marito Ernst di Hannover, che proprio nelle scorse settimane ha annunciato il lieto evento con lo storico fidanzato Ben Sylvester Stautmann. In ogni caso, la coppia aveva sempre protetto con grande discrezione la propria vita privata, che aveva trascorso tra Parigi e la regione dei Vosgi.





Nei due anni passati insieme, alcune interviste allo scrittore avevano però insinuato una sorta di incoerenza tra i suoi principi di sinistra e la sua scelta di fidanzarsi con una donna privilegiata, artistocratica e ricca. “Una storia d’amore non è un trasferimento di una squadra di calcio: non si cambiano maglie, stipendi e convinzioni dall’oggi al domani”, aveva replicato nel 2024 Mathieu alla rivista Paris Match. In ogni caso, oggi, dopo la presunta rottura, Charlotte Casiraghi guarda avanti anche attraverso la filosofia. Nel 2026 ha infatti pubblicato il suo primo libro, La Fêlure (nella traduzione in lingua italiana, La crepa), che presenterà peraltro il 27 ottobre 2026 alla rassegna La Milanesiana d’autunno a Bologna. L’opera potrebbe quindi accompagnare una nuova fase della sua vita pubblica e, inoltre, essere un spunto di riflessione per trovare le parole giuste per raccontare alcuni aspetti della sua vita privata sui quali, finora, ha invece preferito mantenere un totale riserbo, anche per tutelare i propri figli dai gossip e dall’attenzione dei paparazzi.