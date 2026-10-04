Sabato 3 ottobre Ballando con le Stelle ha riacceso la pista con la sua ventunesima edizione, inaugurando una stagione che cambia volto. Soprattutto sul fronte dei giudici. Lo show ha anche traslocato: addio all'Auditorium del Foro Italico, la nuova sede è lo studio di Saxa Rubra. Ma cos'è successo, nella serata di debutto?

Una nuova era: studio, giuria e volti nuovi

Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli non siedono più accanto a Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto: ora ci sono Alberto Matano e Barbara D'Urso, mentre a Simona Ventura e Francesca Fialdini spetta la gestione dei punti extra del tesoretto.

L'esordio di Barbara D'Urso è stato tutt'altro che tranquillo, tra palette alzate e battute al vetriolo.

Cambia in parte anche il gruppo dei maestri, che perde Alessandra Tripoli, Veera Kinnunen e Luca Favilla. In gara tredici concorrenti, tra volti noti dello spettacolo, atleti e personaggi alla prima esperienza televisiva.

Cos'è successo

La gara si è aperta con il boogie di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, apparso rigido ai giudici e fermo a 16 punti, con appena un punto assegnato da Mariotto. Accoglienza opposta per Manuela Moreno e Carlo Aloia, che con il quickstep hanno raccolto 36 punti, incluso un 10 dello stesso Mariotto. Serata difficile per Massimo Ghini che, con Valentina Fiorini e un charleston si è fermato a 16, e soprattutto per Riccardo Rossi, ultimo a quota 12 dopo la salsa con Elisa Terrasi. Monica Guerritore ha incassato 41 punti con il paso doble ballato insieme a Luca Urso, mentre Ornella Muti, in coppia con Pasquale La Rocca, ha strappato un'ovazione in piedi e 40 punti con il tango. In mezzo, l'ingresso in pista di Federica Sciarelli come ballerina per una notte, salutata con entusiasmo da pubblico e giudici. Alessandro Matri e Giada Lini hanno ottenuto 36 punti con il jive, Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli 32 con il valzer, Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli 21 con il charleston. Il livello è salito nel finale. Noemi Bocchi, che alla vigilia aveva detto "Fino ad oggi tutti hanno parlato di me tranne io", ha debuttato con Giovanni Pernice in un samba da 42 punti, lo stesso bottino del tango di Anna Safroncik e Leonardo Lini. In cima alla graduatoria tecnica, a pari merito con 43 punti, si sono piazzati il jive di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti e la salsa di Andy Díaz e Gioia Giovanatti, ultima esibizione della serata.