Il wedding planner e volto televisivo torna in libreria con lavoro dedicato al tema delle relazioni tossiche. Un cambio di passo rispetto ai titoli che lo hanno reso celebre, tutti legati al mondo delle nozze

"Sono incappato in una storia che, vista dall’esterno, poteva sembrare meravigliosa. E invece mi ha procurato un dolore immenso, che ancora oggi mi pervade", ha raccontato il wedding planner al Corriere della Sera. "Ho fatto terapia prima da solo, poi in coppia, poi soltanto lui e poi di nuovo io da solo. Avevo necessità di qualcuno che mi fornisse i codici per comprendere ciò che stavo vivendo. Però non mi sento di paragonare la mia storia a quelle che poi sfociano in violenze fisiche, perché tra noi quella non c’è mai stata . Al di là di tutto, io conservo un ricordo meraviglioso di questa persona. Perché ho la certezza , l’ho vissuto sulla mia pelle, che il nostro era un amore vero ".

Non è la prima volta che Miccio si dedica alla scrittura: negli anni ha firmato titoli come Matrimonio da favola e il romanzo Cercando Grace, oltre alla raccolta di ricordi e consigli Ditemi sempre di sì. Questa nuova prova segna però uno scarto netto nei contenuti, spostando lo sguardo dalla celebrazione dell'amore alle sue fragilità e ai suoi meccanismi più insidiosi .

Conosciuto dal grande pubblico come il wedding planner più famoso della televisione italiana, Enzo Miccio sceglie di allontanarsi dall'universo dei matrimoni da sogno per affrontare un argomento decisamente più intimo e attuale. Con Quando l'amore non basta, il conduttore e stylist mette da parte veli e bouquet per indagare il lato oscuro dei rapporti sentimentali.

Un amore tossico

Il cuore del libro è il tema delle relazioni tossiche, un argomento entrato con forza nel dibattito pubblico degli ultimi anni. Dipendenza affettiva, manipolazione, gelosia scambiata per passione, controllo travestito da protezione: sono dinamiche che spesso si annidano dietro l'idea romantica dell'amore assoluto, quello che pretende sacrificio e sofferenza come prova di autenticità. È proprio questa narrazione a finire sotto la lente. L'obiettivo dichiarato di lavori come questo è aiutare chi legge a riconoscere i primi segnali d'allarme, a distinguere un legame sano da uno che logora, e a capire quando l'affetto, da solo, non è sufficiente a giustificare una relazione che fa male.

Nella relazione vissuta da Enzo Miccio, la violenza era di tipo psicologico. "Mi faceva pressioni tutti i giorni. Ogni messaggio, ogni telefonata erano diventati insostenibili (...) Uscivo dal lavoro andavo a Linate e compravo un biglietto per Parigi. Non potevo stargli lontano, anche quando mi maltrattava, anche quando mi chiudeva fuori di casa".

Per il wedding planner, sono stati anni di inferno. Fino all'ennesima lite, col compagno che sparisce, lui che vola a Parigi, e la porta che resta chiusa. "È scattato qualcosa in me. Ero seduto in un caffè, disperato, e mi sono detto: 'Adesso basta. Ti proteggi. Non vai da nessuna parte'. È stata l’ultima possibilità".