Come riportato in esclusiva da British Vogue, sabato 18 luglio Mel C e Chris Dingwall si sono sposati alla Country House di Castle Carrock, in Cumbria. Presenti Emma Bunton, Geri Halliwell e Mel B. Assente Victoria Becham poichè impegnata con la famiglia a seguire i Mondiali di calcio. Posh Spice ha disegnato l’abito di Mel C

Mel C e Chris Dingwall sono convolati a nozze. Tra gli inviati presenti Emma Bunton , Geri Halliwell e Mel B . Assente Victoria Beckham, impegnata con la famiglia a seguire i Mondiali di calcio in America. Malgrado la lontananza, Posh Spice ha mostrato tutta la sua vicinanza disegnando l’abito dell'amica. British Vogue ha condiviso in esclusiva le immagini della cerimonia.

mel c e Chris Dingwall, i dettagli del matrimonio

Sabato 18 luglio Mel C e Chris Dingwall si sono sposati. British Vogue ha documentato la cerimonia svoltasi alla Country House di Castle Carrock, in Cumbria. La popstar inglese e il modello australiano hanno organizzato una cerimonia intima invitando soltanto gli affetti più cari, tra loro anche le altre componenti delle Spice Girls. Unica assente Victoria Beckham (FOTO) poiché impegnata con la famiglia a seguire i Mondiali di calcio. Intervistata da British Vogue, Sporty Spice ha ripercorso la sua storia d’amore: “Amo i matrimoni, quando vado a quelli degli altri mi diverto sempre molto. Ma non sono mai stata una ragazza che sognava il suo abito da sposa. Sono sempre stata concentrata sulla mia carriera: credo che anche le relazioni siano passate in secondo piano perché ero così motivata a fare ciò che amo, ovvero esibirmi”.

La cantante ha parlato dell’incontro con Chris Dingwall: “Abbiamo avuto un appuntamento in Australia, e da quel momento è stato difficile separarci”. Malgrado l’assenza, Victoria Beckham ha partecipato realizzando l’abito di Mel C: “Melanie è molto minimalista e non voleva niente di troppo elaborato, concettuale o eccessivamente complicato: tutto ciò è in linea con quello che faccio”. Sporty Spice ha aggiunto: ”Victoria era così entusiasta di poterlo fare per me”.