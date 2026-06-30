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Musica

Trent’anni di "Wannabe", il brano delle Spice Girls che ha cambiato la storia del pop

Valentina Clemente

Valentina Clemente
©Getty

Trent'anni fa le Spice Girls pubblicavano "Wannabe", brano che ha segnato la storia del pop. E non solo. Indipendenza, amicizia, solidarietà tra donne, elogio delle diversità: sono solo alcuni dei temi che cinque ragazze inglesi, negli anni Novanta, affrontano in un brano che dà inizio a un movimento mondiale, a quel girl power che ancora oggi generazioni di giovani donne fanno proprio. "Abbiamo mandato messaggi positivi, siamo orgogliose che le Spice Girls siano state un esempio" ci ha raccontato Melanie C

 

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