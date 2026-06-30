Trent'anni fa le Spice Girls pubblicavano "Wannabe", brano che ha segnato la storia del pop. E non solo. Indipendenza, amicizia, solidarietà tra donne, elogio delle diversità: sono solo alcuni dei temi che cinque ragazze inglesi, negli anni Novanta, affrontano in un brano che dà inizio a un movimento mondiale, a quel girl power che ancora oggi generazioni di giovani donne fanno proprio. "Abbiamo mandato messaggi positivi, siamo orgogliose che le Spice Girls siano state un esempio" ci ha raccontato Melanie C